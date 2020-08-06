«Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

В плей-офф НХЛ «Миннесота» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Ванкувер».

«Миннесота»

В текущем сезоне НХЛ команда из Сент-Пола занимала предпоследнее место в турнирной таблице Центрального дивизиона с разницей голов 220:220, оформленной в 69 поединках.

Незадолго до паузы «Миннесота» провела три матча на выезде. В них команда победила «Сан-Хосе» (3:2), крупно влетела «Лос-Анджелесу» (3:7) и в овертайме одолела «Анахайм» (5:4).

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В предсезонном поединке «Минни» сразилась с «Колорадо». В этом матче коллектив Дина Эвасона победил со счетом 3:2.

Удачно для «Миннесоты» закончилась и первая встреча плей-офф, в которой она взяла верх над «Ванкувером» (3:0), однако в ответке уже «Кэнакс» были сильнее (4:3).

«Ванкувер»

Клуб из Канады, находящийся в провинции Британская Колумбия, занимал третью строчку в Тихоокеанском дивизионе. За 69 матчей он забил 228 голов, а пропустил 217.

Четыре встречи регулярки до паузы «Ванкувер» провел в родных стенах, где проиграл «Аризоне» (2:4), разгромил «Колорадо» (6:3), уступил «Коламбусу» и победил «Айлендерс» по буллитам (4:4, 1:0).

30 июля команда Трэвиса Грина сыграла с «Виннипегом» в контрольном матче и была разгромлена соперником — 1:4.

Рестарт НХЛ начался для «Накс» с поражения от «Миннесоты» (0:3), но во втором поединке плей-офф «Ванкувер» выровнял положение (4:3).

Прогноз и ставка

На победу «Миннесоты» в третьей встрече серии букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.32, а на победу «Ванкувера» — 2.50.

Во второй игре канадцы смогли сравняться в серии — 1:1. Теперь команда Грина, имея статус фаворита, постарается выйти вперед. Наши прогноз и ставка — победа «Ванкувера» в матче с коэффициентом 1.86. 0