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    Кто выйдет вперед в третьем матче серии?

    «Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Ванкувер»
    Джейк Виртанен
    В плей-офф НХЛ «Миннесота» сыграет с «Ванкувером». Матч пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне 6 августа. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Ванкувер».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 06 Августа 2020 года
    Миннесота
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    •  Миннесота 21:30 Ванкувер Ванкувер
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    «Миннесота»

    В текущем сезоне НХЛ команда из Сент-Пола занимала предпоследнее место в турнирной таблице Центрального дивизиона с разницей голов 220:220, оформленной в 69 поединках.

    Незадолго до паузы «Миннесота» провела три матча на выезде. В них команда победила «Сан-Хосе» (3:2), крупно влетела «Лос-Анджелесу» (3:7) и в овертайме одолела «Анахайм» (5:4).

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    В предсезонном поединке «Минни» сразилась с «Колорадо». В этом матче коллектив Дина Эвасона победил со счетом 3:2.

    Удачно для «Миннесоты» закончилась и первая встреча плей-офф, в которой она взяла верх над «Ванкувером» (3:0), однако в ответке уже «Кэнакс» были сильнее (4:3).

    «Ванкувер»

    Клуб из Канады, находящийся в провинции Британская Колумбия, занимал третью строчку в Тихоокеанском дивизионе. За 69 матчей он забил 228 голов, а пропустил 217.

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    • Четыре встречи регулярки до паузы «Ванкувер» провел в родных стенах, где проиграл «Аризоне» (2:4), разгромил «Колорадо» (6:3), уступил «Коламбусу» и победил «Айлендерс» по буллитам (4:4, 1:0).

    30 июля команда Трэвиса Грина сыграла с «Виннипегом» в контрольном матче и была разгромлена соперником — 1:4.

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    Рестарт НХЛ начался для «Накс» с поражения от «Миннесоты» (0:3), но во втором поединке плей-офф «Ванкувер» выровнял положение (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Миннесоты» в третьей встрече серии букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.32, а на победу «Ванкувера» — 2.50.

    Во второй игре канадцы смогли сравняться в серии — 1:1. Теперь команда Грина, имея статус фаворита, постарается выйти вперед. Наши прогноз и ставка — победа «Ванкувера» в матче с коэффициентом 1.86. 0

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    «Миннесота» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч НХЛ 6 августа 2020 года. Прогноз на «Миннесота» — «Ванкувер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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