ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнТрансферный дайджест. 25 февраля — 2 марта Фоден стал лучшим игроком финала Кубка Лиги«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги и заглянул в будущее Винисиус ЖуниорПессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
  • 00:50
    • «Арсенал» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 22:30
    • «Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ
  • 22:16
    • Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»
  • 21:59
    • ЦСКА с победы начал серию с «Торпедо»
    Все новости спорта

    Совершит ли «Торпедо» подвиг в Москве?

    ЦСКА — «Торпедо». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на ЦСКА Прогнозы на Торпедо
    Прогноз на ЦСКА — «Торпедо»
    Станислав Бочаров
    В игре четвертьфинала конференций КХЛ ЦСКА будет принимать «Торпедо». Матч состоится 4 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Торпедо».

    ЦСКА

    Регулярный сезон КХЛ московская команда завершила в качестве лидера турнирной таблицы Западной конференции. За 62 поединка она сумела завоевать 94 очка.

    В феврале ЦСКА потерпел всего два поражения. Одно из них было зафиксировано 13 числа. В тот день «армейцы» дома оказались слабее «Барыса» (2:3).

    После осечки в Москве подопечные Игоря Никитина крупно победили «Локомотив» (4:0) и дважды разбили «Динамо» Минск (4:1; 8:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    27 февраля ЦСКА в «Армейском дерби» был разгромлен СКА (1:4), а чуть позже «кони» разнесли «Сочи» (6:0). В первой плей-офф игре москвичи на своей арене легко справились с «Торпедо» (3:0). Теперь они ведут в серии — 1:0.

    «Торпедо»

    В турнирной таблице Западной конференции команда из Нижнего Новгорода сумела занять последнее плей-офф место благодаря 64 набранным очкам.

    В восьми февральских поединках «Торпедо» добыло всего три победы. Одна из них была зафиксирована 1 февраля, когда «автозаводцы» дома разгромили «Северсталь» (5:0).

    После удачного матча со «стальными» подопечные Дэвида Немировски уступили ЦСКА (1:4), СКА (2:3) и «Амуру» (2:5). 18 февраля нижегородцы одержали верх над «Спартаком» (3:2).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Затем «Торпедо» в дополнительное время проиграло СКА (2:3) и «Сочи» (0:1). 25 февраля «волжане» одолели «Йокерит» (3:1). 2 марта подопечные Дэвида Немировски не смогли сдержать нападение ЦСКА в матче четвертьфинала конференций (0:3).

    Прогноз

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью — 6,75, а на победу «Торпедо» — 10,5.

    Если представители Нижнего Новгорода хотят рассчитывать на равную борьбу с «армейцами», то в Москве им необходимо сражаться за победу. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 с коэффициентом 1,99. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Саарбрюккен — Фортуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Рединг — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шинник — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • «Ювентус» стал безжизненным при Сарри
    • 20:31 27/02/2020     «Бавария» добилась знаковой победы
  • «Бавария» сделала заявку на победу в Лиге чемпионов
    • 21:22 26/02/2020     Винисиус Жуниор
  • Пессимизм и «Барселона» повержены. «Реал» вернулся в лидеры Примеры
    • Вчера в 13:37
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    ЦСКА — «Торпедо». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
    Тоже интересно
    «Нэшвилл» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. 10 очков Драйзайтля и Макдэвида, дебютный гол Наместникова за «Колорадо»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 3 марта 07:580
  • 12:40
    • Молдавию и Россию рассудят поляки
  • 09:04
    • Панарин — первая российская звезда недели в НХЛ
  • 12:24
    • Экс-хавбек «Спартака» и «Краснодара» подписал контракт с клубом из Узбекистана
    Никита Нестеров Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Нефтехимик», ЦСКА взял верх над «Торпедо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 23:190
  • Экспресс дня

  • «Шпоры» прервут серию поражений?
  • 3.42
    •
  • 12:08
    • «Атлетик» нацелился на Игуаина
  • 11:53
    • Из-за коронавируса клубы Англии готовы играть без зрителей
  • 11:37
    • Мбаппе включен в предварительный состав сборной Франции на ОИ-2020
    Команда Моуринью потерпела третье поражение кряду Футбол «Тоттенхэм» теряет статус клуба Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» Вчера в 05:080
  • 11:22
    • Винус Уильямс проиграла 199-й ракетке мира на турнира в Монтеррее
  • 11:08
    • Все матчи азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за коронавируса
  • 09:52
    • Наставник «Кальяри» находится на грани отставки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие