ЦСКА — «Торпедо». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч четвертьфинала конференций КХЛ 4 марта 2020 года

В игре четвертьфинала конференций КХЛ ЦСКА будет принимать «Торпедо». Матч состоится 4 марта на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Торпедо».

ЦСКА

Регулярный сезон КХЛ московская команда завершила в качестве лидера турнирной таблицы Западной конференции. За 62 поединка она сумела завоевать 94 очка.

В феврале ЦСКА потерпел всего два поражения. Одно из них было зафиксировано 13 числа. В тот день «армейцы» дома оказались слабее «Барыса» (2:3).

После осечки в Москве подопечные Игоря Никитина крупно победили «Локомотив» (4:0) и дважды разбили «Динамо» Минск (4:1; 8:1).

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27 февраля ЦСКА в «Армейском дерби» был разгромлен СКА (1:4), а чуть позже «кони» разнесли «Сочи» (6:0). В первой плей-офф игре москвичи на своей арене легко справились с «Торпедо» (3:0). Теперь они ведут в серии — 1:0.

«Торпедо»

В турнирной таблице Западной конференции команда из Нижнего Новгорода сумела занять последнее плей-офф место благодаря 64 набранным очкам.

В восьми февральских поединках «Торпедо» добыло всего три победы. Одна из них была зафиксирована 1 февраля, когда «автозаводцы» дома разгромили «Северсталь» (5:0).

После удачного матча со «стальными» подопечные Дэвида Немировски уступили ЦСКА (1:4), СКА (2:3) и «Амуру» (2:5). 18 февраля нижегородцы одержали верх над «Спартаком» (3:2).

Затем «Торпедо» в дополнительное время проиграло СКА (2:3) и «Сочи» (0:1). 25 февраля «волжане» одолели «Йокерит» (3:1). 2 марта подопечные Дэвида Немировски не смогли сдержать нападение ЦСКА в матче четвертьфинала конференций (0:3).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью — 6,75, а на победу «Торпедо» — 10,5.

Если представители Нижнего Новгорода хотят рассчитывать на равную борьбу с «армейцами», то в Москве им необходимо сражаться за победу. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1 с коэффициентом 1,99. 0