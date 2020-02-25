«Торпедо» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 25 февраля 2020 года

В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 25 февраля в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Йокерит».

«Торпедо»

Коллективу из Нижнего Новгорода удалось занять последнее плей-офф место в турнирной таблице Западной конференции. За 61 встречу эта команда заработала 62 балла.

Но на данном этапе регулярного первенства подопечные Дэвида Немировски демонстрируют плохие результаты. В недавних шести поединках «Торпедо» добыло всего одну победу.

11 февраля «нижегородцы» потерпели поражение от ЦСКА (1:4), после чего они в Питере оказались слабее СКА (2:3). 15 числа «автозаводцы» крупно влетели «Амуру» (2:5).

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18 февраля полоса невезений «Торпедо» была разбавлена победой над «Спартаком» (3:2). В двух следующих матчах подопечные Дэвида Немировски в дополнительное время уступили СКА (2:3) и «Сочи» (0:1).

«Йокерит»

Представители Финляндии уверенно чувствуют себя на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. В ходе 61 встречи регулярки этот коллектив завоевал 84 очка.

В первом поединке февраля команда Лаури Марьямяки получила от «Локомотива» пять шайб в свою сетку, а ответить «железнодорожникам» она не сумела (0:5).

В трех следующих матчах «Йокерит» выглядел намного убедительнее. Клуб из города Хельсинки взял верх над «Динамо» Рига (4:2), «Трактором» (3:2) и «Автомобилистом» (4:3).

15 февраля «джокеры» по буллитам уступили «Металлургу» Мг (3:3, 1:2). Затем «Йокерит» победил «Динамо» Москва и «Авангард» в послематчевых бросках (1:1, 4:3). Но 23 числа команда Марьямяки была разгромлена СКА (1:6).

Прогноз

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,39, на ничью — 4,14, а на победу «Йокерита» — 2,54.

В КРК «Нагорный» хозяева будут сражаться за победу, но финны не станут закрываться у собственных ворот. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,55. 0