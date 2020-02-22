«Нью-Джерси». — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 22 февраля на арене Пруденшал Центр«. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Нью-Джерси».

«Нью-Джерси»

Представители Ньюарка в рейтинге Столичного дивизиона занимают восьмое место. За 60 матчей регулярного чемпионата они заработали 56 очков.

Но в последнее время команда Алена Насреддина стала выглядеть убедительнее. Его подопечные начали чаще побеждать.

7 и 9 февраля «Нью-Джерси» всухую переиграл «Филадельфию» (5:0) и «Лос-Анджелес» (3:0). Затем «Девс» уступили «Флориде» (3:5) и разгромили «Детройт» (4:1).

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15 февраля клуб из Ньюарка оказался слабее «Каролины» (2:5), после чего он по буллитам разобрался с «Коламбусом» (3:3, 2:1). В следующих матчах «Нью-Джерси» проиграл «Сент-Луису» (0:3) и взял верх над «Сан-Хосе» (2:1).

«Вашингтон»

Столичная команда из округа Колумбия опустилась на второе место в таблице своего дивизиона. В 60 матчах регулярки этот коллектив успел заработать 80 баллов.

На данном этапе чемпионата подопечные Тодда Рирдена играют неважно. В последних шести поединках «Вашингтон» сумел победить всего 1 раз.

9 февраля на «Капитал Уан Арене» хозяева были разгромлены «Филадельфией» (2:7). А несколькими днями позже «Кэпс» дома уступили «Айлендерс» (3:5).

Выиграть «Вашингтон» смог 14 числа. В тот день столичный клуб одолел «Колорадо» (3:2). Затем коллектив Рирдена уступил «Аризоне» (1:3), «Вегасу» (2:3) и «Монреалю» в овертайме (3:4).

Прогноз

На победу «Нью-Джерси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,30, на ничью — 4,64, а на победу «Вашингтона» — 1,90

На арене «Пруденшал Центр» «Девс» могут воспользоваться плохой формой «Кэпс» и побороться за положительный результат. Наш прогноз — победа «Нью-Джерси» с форой +1,5 за 1,62. 0