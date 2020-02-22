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    Сражение за путевку в плей-офф будет зрелищным

    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс»
    Андрей Свечников
    В очередной игре НХЛ «Каролина» будет принимать «Рейнджерс». Матч состоится 22 февраля на «PNC-арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс».

    «Каролина»

    В общекомандном зачете Столичного дивизиона коллектив, представляющий город Роли, занимает шестое место с 72 очками, заработанными в 59 поединках.

    В феврале подопечные Рода Бриндамора играют непредсказуемо. Одни матчи «Каролина» проводит удачно, а другие встречи команда проваливает.

    7 февраля «Кейнс» на выезде разобрались с «Аризоной» (3:5), после чего они по буллитам победили «Вегас» (5:5, 2:0). Но уже в следующей игре клуб из Роли был разгромлен «Далласом» (1:4).

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    15 февраля «Каролина» в родных стенах легко справилась с «Нью-Джерси» (5:2), однако, на следующий день «Кейнс» в овертайме уступили «Эдмонтону» (3:4). В последней встрече коллектив Бриндамора переиграл «Нэшвилл» (4:1).

    «Рейнджерс»

    Нью-Йоркская команда из Манхэттена на данном этапе регулярки занимает седьмое место в рейтинге Столичного дивизиона с 66 набранными очками.

    В своих последних поединках подопечные Дэвида Куинна выглядят уверенно. «Рейнджерс» еще способен навязать борьбу за плей-офф.

    С 10 по 15 февраля «синерубашечники» победили в четырех встречах кряду. В них представители Нью-Йорка переиграли «Лос-Анджелес» (4:1), «Виннипег» (4:1), «Миннесоту» по буллитам (3:3, 2:0) и «Коламбус» (3:1).

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    Победный ход «Рейнджерс» был прерван 16 февраля. В тот день на «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева не сдержали «Бостон» (1:3). Но через несколько дней подопечные Дэвида Куинна взяли верх над «Чикаго» (6:3).

    Прогноз

    На победу «Каролины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,00, на ничью — 4,50, а на победу «Рейнджерс» — 3,10.

    В грядущем поединке сойдутся команды, которые не намерены сдаваться в борьбе за попадание в плей-офф. Наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    «Каролина» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч НХЛ 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Каролина» — «Рейнджерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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