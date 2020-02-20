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    «Спартак» — «Ак Барс». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз на «Спартак» — «Ак Барс»
    Виктор Тихонов
    В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Ак Барс». Матч состоится 20 февраля на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ак Барс».
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    Хоккей. КХЛ 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.10
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 2.10
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    «Спартак»

    В турнирной таблице Западной конференции московский коллектив сейчас занимает пятое место. За 59 матчей регулярного первенства команда набрала 72 очка.

    В стартовых двух встречах февраля «Спартак» потерял баллы. На глазах у своих болельщиков подопечные Олега Знарка потерпели поражения от «Динамо» Москва (0:4) и от СКА (0:1).

    После этих неудачных матчей «гладиаторы» в родных стенах справились с «Металлургом» Мг (4:2). А 11 февраля столичный клуб легко разобрался с «Салаватом Юлаевым» (5:2).

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    Чуть позже «народная команда» вновь осталась без очков. В Казани «Спартак» был разбит «Ак Барсом» (1:4), а затем москвичи уступили «Торпедо» (2:3).

    «Ак Барс»

    Казанская команда продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Приняв участие в 58 матчах, она сумела завоевать 89 баллов.

    Коллектив Дмитрия Квартальнова находится в прекрасной форме. В феврале его подопечные сыграли в шести поединках, в которых они пять раз победили.

    В начале текущего месяца «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» одержал верх над рижским «Динамо» (2:0) и легко разобрался с «Витязем» (5:2).

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    11 февраля казанцы по буллитам оказались слабее «Авангарда» в Балашихе (1:1, 1:2). В следующих трех матчах «Ак Барс» одолел «Динамо» Рига (2:1), «Спартак» (4:1) и «Авангард» (5:3).

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,14, на ничью — 3,96, а на победу «Ак Барса» — 2,06.

    В родных стенах москвичи постараются взять реванш у казанцев за недавнее поражение, но «барсы» сейчас выступают здорово. Наш прогноз — победа «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,66. 0

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