«Миннесота» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч НХЛ 14 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Миннесота» будет принимать «Даллас». Матч состоится 14 февраля на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Миннесота» — «Рейнджерс».

«Миннесота»

Хоккейная команда из Сент-Пола на данном этапе чемпионата находится на пятом месте в зачете Центрального дивизиона, отставая от зоны плей-офф на 9 пунктов.

В первой февральской встрече «Миннесота» выступила неудачно. На глазах у своих болельщиков хозяева были разбиты «Бостоном» (1:6).

Однако, после позорного поражения от «Бис» «Минни» трижды победили. Сперва в овертайме они оказались сильнее «Чикаго» (3:2).

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В двух следующих матчах подопечные Брюса Будро одолели «Ванкувер» (4:2) и «Даллас» (3:2). А 10 февраля «Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо» (2:3). Через два дня этот клуб дома разгромил «Вегас» (4:0).

«Рейнджерс»

В рейтинге Столичного дивизиона Нью-Йоркский клуб занимает седьмую позицию. От места в зоне плей-офф его отделяют девять очков.

В стартовых матчах февраля «Рейнджерс» дважды встретился с «Детройтом». На «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева победили красно-белых со счетом 4:2, а в ответной игре они одолели соперников с минимальным преимуществом — 1:0.

После этих поединков «синерубашечники» дома потерпели поражение от «Далласа» (3:5). Через два дня подопечные Дэвида Куинна разобрались с «Торонто» (5:3).

8 февраля «Рейнджерс» уступил «Баффало» (2:3). Но в следующих встречах клуб из Нью-Йорка разгромил «Лос-Анджелес» (4:1) и «Виннипег» (4:1).

Прогноз

На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,19, на ничью — 4,24, а на победу «Рейнджерс» — 2,85.

Оба клуба сейчас стараются бороться за места в плей-офф. В очной игре баллы терять они не намерены. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,85. 0