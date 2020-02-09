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    Ожидать ли голевой феерии в игре россиян с чехами?

    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 9 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Шведские хоккейные игры Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на Россия — Чехия
    Артем Галимов
    В рамках Шведских хоккейных игр Beijer Россия встретится с Чехией. Матч состоится 9 февраля на арене «Эрикссон Глоуб». Начало поединка — в 14:15 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

    Россия

    После двух поединков в рамках данного турнира эта команда находится на последней строчке в таблице, имея ноль в графе набранных очков.

    В стартовой встрече Шведских хоккейных игр подопечные Алексея Кудашова сразились с Финляндией. В том матче Россия всухую уступила «львам» (0:3).

    Спустя два дня «красная машина» сыграла со Швецией. Но второй поединок также оказался для россиян неудачным. «Три короны» имели полное игровое преимущество, а у красных были проблемы в защите, вследствие чего они и оказались слабее (2:5).

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    Что касается последних поединков России с Чехией, то в ходе двух недавних матчей в рамках Евротура чехи осенью победили коллектив Кудашова (3:0), а в декабре россияне переиграли оппонентов по буллитам (3:3, 1:0).

    Чехия

    На данный момент команда занимает вторую строчку в турнирной таблице. На счету этой сборной сейчас имеется 3 балла, а разница голов — 4:3. Такие же показатели и у Финляндии, идущей третьей.

    Свою первую февральскую встречу Чехия провела неудачно. Открыв счет на 9 минуте 1 периода, коллектив Милоша Ржиги расслабился и пропустил две шайбы в ответ от Швеции (1:2).

    А 8 числа этого месяца «львы» на «Эрикссон Глоуб» сразились с Финляндией. В данном поединке чехи забили по голу в каждой двадцатиминутке, благодаря чему они победили оппонентов со счетом 3:1.

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    Россиян подопечные Милоша Ржиги обыгрывали последний раз в ноябре прошлого года. Тогда в рамках Кубка Карьяла Чехия в городе Хельсинки легко разобралась с «красной машиной» (3:0).

    Прогноз

    На победу России в грядущей встрече букмекеры дают коэффициент 2,20, на ничью — 4,50, а на победу Чехии — 2,70.

    Последний матч этих сборных в феврале не будет результативным. Наш прогноз — тотал меньше 6 с коэффициентом 1.55. 0

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    Россия — Чехия. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Шведских хоккейных игр Beijer 9 февраля 2020 года. Прогноз на Россия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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