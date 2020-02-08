ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты Россия — Финляндия Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут «Тампа-Бэй»НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба Летунова
  • 15:58
    • «Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче
  • 15:43
    • Клопп — лучший тренер месяца в АПЛ
  • 15:13
    • Казань хочет принять Суперкубок России в следующем году
  • 14:32
    • Агуэро — лучший игрок месяца в АПЛ
  • 12:14
    • «Барселоне» интересен форвард «Вулверхэмптона»
  • 11:39
    • Гимнастка Солдатова до сих пор находится в больнице
  • 09:24
    • «Спартак» потребовал взыскать долг с «Крузейро» за аренду Педро Роши
    Все новости спорта

    Кто окажется сильнее в битве «медведей» с «псами»?

    «Бостон» — «Аризона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Аризону Койотс
    Прогноз на «Бостон» — «Аризона»
    Джереми Лозон
    В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Аризону». Матч состоится 8 февраля на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Аризона».

    «Бостон»

    Клуб, который базируется в штате Массачусетс, на данном отрезке чемпионата идет первым в таблицах Востока и Атлантического дивизиона с 78 баллами в запасе.

    Сейчас коллектив Брюса Кэссиди находится в отличной форме. Команда не проигрывает никому в течение пяти поединков.

    Последний раз «Бостон» уступал 19 января. Это была гостевая встреча с «Питтсбургом» (3:4). Но в другом матче «медведи» в родных стенах обыграли «Вегас» (3:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    В февральских поединках «спицы» одержали верх над «Виннипегом» (2:1), «Миннесотой» (6:1), «Ванкувером» (4:0) и «Чикаго» в дополнительное время (2:1).

    «Аризона»

    Представители Глендейла сейчас идут четвертыми в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 61 баллом. Эти очки команда сумела заработать в ходе 56 матчей.

    Но в последнее время подопечные Рика Токкета имеют проблемы с результатами. Его коллектив часто теряет очки. В недавних семи встречах «пустынные псы» шесть раз проиграли.

    Неприятная для «Аризоны» серия стартовала 17 января, когда «Йотис» оказались слабее «Ванкувера» в гостях (1:3). А чуть позже клуб из Глендейла уступил «Эдмонтону» (3:7) и «Анахайму» (2:4).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    31 января «Аризона» в овертайме не справилась с «Лос-Анджелесом» (2:3). Февраль «псы» начали с поражения по буллитам от «Чикаго» (2:2, 0:2). Затем коллектив Токкета взял верх над «Эдмонтоном» (3:0), а также проиграл «Каролине» (3:5).

    Прогноз

    Победа «Бостона» в этой встрече оценивается в 1,85, ничья — в 4,30, а победа «Аризоны» — в 3,55.

    Команда Рика Токкета сейчас находится в небольшом кризисе, поэтому «медведи» разберутся с «Йотис» у себя дома. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Эдинсон Кавани
  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
    • Вчера в 22:22     «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду
  • Зидан ведет «Реал» к новым вершинам
    • 06:37 05/02/2020     Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бостон» — «Аризона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года. Прогноз на «Бостон» — «Аризона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Неймар Футбол Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и РоналдуБразильский нападающий может стать действительно полезным для «Пари Сен-Жермен» Вчера в 13:510
  • 12:24
    • РФС одобрил реформу Кубка России
  • 11:54
    • Кокорин не ведет переговоры с другими клубами
  • 15:27
    • «Лестер» — фаворит в борьбе за полузащитника «Ливерпуля»
    Никита Медведев Футбол Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в ДохеРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Спартаком» Вчера в 00:450
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 14:55
    • «Барселона» решила снизить цену на Котутиньо
  • 14:47
    • ПСЖ не планирует продлевать контракт с Тиаго Силвой
  • 14:14
    • Депай начал переговоры с «Лионом» по новому контракту
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную сериюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 07:300
  • 13:59
    • «Бордо» продлил контракт с опытным форвардом
  • 13:46
    • Альба: Абидаль должен понимать, что происходит в раздевалке
  • 13:29
    • «МЮ» готов продать Погба со скидкой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие