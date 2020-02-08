«Бостон» — «Аризона». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Бостон» будет принимать «Аризону». Матч состоится 8 февраля на арене «ТД Гарден». Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Аризона».

«Бостон»

Клуб, который базируется в штате Массачусетс, на данном отрезке чемпионата идет первым в таблицах Востока и Атлантического дивизиона с 78 баллами в запасе.

Сейчас коллектив Брюса Кэссиди находится в отличной форме. Команда не проигрывает никому в течение пяти поединков.

Последний раз «Бостон» уступал 19 января. Это была гостевая встреча с «Питтсбургом» (3:4). Но в другом матче «медведи» в родных стенах обыграли «Вегас» (3:2).

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В февральских поединках «спицы» одержали верх над «Виннипегом» (2:1), «Миннесотой» (6:1), «Ванкувером» (4:0) и «Чикаго» в дополнительное время (2:1).

«Аризона»

Представители Глендейла сейчас идут четвертыми в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 61 баллом. Эти очки команда сумела заработать в ходе 56 матчей.

Но в последнее время подопечные Рика Токкета имеют проблемы с результатами. Его коллектив часто теряет очки. В недавних семи встречах «пустынные псы» шесть раз проиграли.

Неприятная для «Аризоны» серия стартовала 17 января, когда «Йотис» оказались слабее «Ванкувера» в гостях (1:3). А чуть позже клуб из Глендейла уступил «Эдмонтону» (3:7) и «Анахайму» (2:4).

31 января «Аризона» в овертайме не справилась с «Лос-Анджелесом» (2:3). Февраль «псы» начали с поражения по буллитам от «Чикаго» (2:2, 0:2). Затем коллектив Токкета взял верх над «Эдмонтоном» (3:0), а также проиграл «Каролине» (3:5).

Прогноз

Победа «Бостона» в этой встрече оценивается в 1,85, ничья — в 4,30, а победа «Аризоны» — в 3,55.

Команда Рика Токкета сейчас находится в небольшом кризисе, поэтому «медведи» разберутся с «Йотис» у себя дома. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Бостона» больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0