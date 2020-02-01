«Рейнджерс» — «Детройт». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч НХЛ 1 февраля 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Детройт». Матч состоится 1 февраля на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Детройт».

«Рейнджерс»

На данный момент клуб из Нью-Йорка имеет в своем активе 48 матчей регулярки. В этих поединках команда заработала 50 баллов, вследствие чего она находится на седьмом месте в Столичном дивизионе.

С 1 по 5 января «Рейнджерс» потерпел поражения от «Эдмонтона» (5:7), «Калгари» (3:4) и «Ванкувера» (1:2). Но домашняя победа над «Колорадо» (5:3) прервала эту проигрышную серию.

10 января подопечные Дэвида Куинна взяли верх над «Нью-Джерси» (6:3), после чего «синерубашечники» крупно уступили «Сент-Луису» (2:5).

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Чуть позже «Рейнджерс» дважды переиграл «Айлендерс» (6:2; 3:2). 20 января клуб из Нью-Йорка оказался слабее «Коламбуса» (1:2). Затем команда Куинна дома не справилась с «Айлендерс» (2:4).

«Детройт»

На данном этапе турнира клуб из штата Мичиган является худшим представителем Восточной конференции. С 28 баллами на счету команда идет последней в рейтинге Востока и Атлантического дивизиона.

8 января «Детройт» в родных стенах переиграл «Монреаль» (4:3), после чего «крылья» по буллитам разобрались с «Оттавой» (2:2, 1:0).

Но затем подопечные Джеффа Блэшилла уступили в шести матчах. Сперва клуб из штата Мичиган был разгромлен «Баффало» (1:5) и унижен «Айлендерс» (2:8).

Затем в овертайме «Детройт» потерпел поражение от «Питтсбурга» (1:2). В трех других поединках «крылья» оказались слабее «Флориды» (1:4), «Колорадо» (3:6) и «Миннесоты» (2:4).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,89, на ничью — 4,40, а на победу «Детройта» — 3,40.

В поединке на «Мэдисон Сквер Гарден» у «синерубашечников» появится хорошая возможность слегка подправить свое положение в таблице Столичного дивизиона. Наш прогноз — победа «Рейнджерс» в матче с коэффициентом 1,69. 0