«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч КХЛ 23 января 2020 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать ЦСКА. Матч состоится 23 января на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — ЦСКА.

«Локомотив»

Сейчас клуб из Ярославля находится на последнем месте в зоне плей-офф Западной конференции. В 49 играх регулярки команде удалось заработать 56 очков.

Заключительные три встречи в 2019 году завершились для «Локомотива» тремя поражениями. Одно из них было зафиксировано на «Арене-2000» 26 декабря. Тогда хозяева в овертайме уступили «Йокериту» (3:4).

Чуть позже подопечные Майка Пелино проиграли «Ак Барсу» (0:3) и в добавочном периоде не справились с ЦСКА (3:4). Новый год начался для «Локо» с двух побед всухую над «Амуром» (2:0) и «Куньлунем РС» (5:0).

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8 января «железнодорожники» в дополнительное время переиграли «Салават Юлаев» (2:1). В остальных встречах «Локомотив» был слабее «Сибири» (1:2), «Барыса» в овертайме (3:4) и «Торпедо» (1:3).

ЦСКА

На данном этапе регулярки московский клуб уверенно лидирует в общекомандном зачете Западной конференции, имея на своем счету 76 очков.

В январских матчах подопечные Игоря Никитина проиграли лишь дважды. В первом поединке 2020 года ЦСКА разгромил «Сочи» (7:1), после чего в овертайме столичный коллектив не справился с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

8 января «армейцы» уверенно разобрались с «Динамо» Москва (4:1), а чуть позже они одержали верх над «Куньлунем РС» (3:0).

В домашней встрече с «Автомобилистом» «кони» были слабее по буллитам (2:2, 0:1). Но затем ЦСКА на своей арене одолел «Динамо» Минск (5:1), «Сочи» (6:1) и СКА (3:2).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 4,20, а на победу ЦСКА — 1,79.

На «Арене-2000» защитная линия москвичей постарается сдержать натиск хозяев, а проблемы «Локо» с реализацией не позволят забить «армейцам» много. Наш прогноз — тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,75. 0