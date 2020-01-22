«Рейнджерс» — «Айлендерс». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч НХЛ 22 января 2020 года

В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Айлендерс». Матч состоится 22 января на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Айлендерс».

«Рейнджерс»

Клуб из Нью-Йорка, который базируется в Манхэттене, сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея 50 очков на счету.

С 1 по 5 января «Рейнджерс» потерпел поражения в трех матчах. В этих встречах «синерубашечники» оказались слабее «Эдмонтона» (5:7), «Калгари» (3:4) и «Ванкувера» (1:2).

Но неудачный отрезок коллектив Дэвида Куинна прервал победами над «Колорадо» (5:3) и «Нью-Джерси». После этого команда из Нью-Йорка была бита «Сент-Луисом» (2:5).

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14 и 17 января «Рейнджерс» встретился с «Айлендерс». В обоих поединках «синерубашечники» взяли верх (6:2; 3:2). В последнем матче коллектив Куинна не справился с «Коламбусом» (1:2).

«Айлендерс»

Еще одни представители Нью-Йорка, которые находятся в Бруклине, имеют сейчас в своем активе 61 очко. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда идет третьей.

После двух побед 7 и 8 января над «Колорадо» (1:0) и «Нью-Джерси» в дополнительное время (4:3) «Айлендерс» проиграл в пяти матчах из шести.

Сперва подопечные Барри Троца в добавочном периоде не справились с «Бостоном» (2:3), а затем они были разгромлены «Рейнджерс» (2:6).

15 января «Айлс» разбили «Детройт» (8:2), а чуть позже «Айлендерс» уступил «Рейнджерс» (2:3), «Вашингтону» (4:6) и «Каролине» по буллитам (1:1, 2:3).

Прогноз

На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,65, на ничью — 4,20, а на победу «Айлендерс» — 2,31.

На «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» попытаются еще раз одолеть «Айлс», которые сейчас находятся не в лучшей форме. Наш прогноз на матч — победа «Рейнджерс» или ничья с коэффициентом 1,60. 0