ЦСКА — СКА. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 21 января 2020 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать СКА. Матч состоится 21 января на «ЦСКА арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — СКА.

ЦСКА

В ходе 49 игр регулярного чемпионата московский клуб сумел завоевать 74 балла. Благодаря этому команда находится на первой позиции в таблице Западной конференции.

В стартовом поединке 2020 года ЦСКА на выезде разгромил «Сочи» (7:1), но уже в следующем матче «армейцы» потерпели поражение от «Салавата Юлаева» (2:4).

Чуть позже «кони» легко разобрались с «Динамо» Москва (4:1) и «Куньлунем РС» (3:0). А 12 января столичный коллектив по буллитам уступил «Автомобилисту» (2:2, 0:1).

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После неудачной встречи с «Авто» ЦСКА дважды крупно обыграл своих оппонентов. Команда Никитина разнесла «Динамо» Минск (5:1) и «Сочи» (6:1).

СКА

Представители Санкт-Петербурга успели принять участие в 49 матчах чемпионата. В этих встречах команда заработала 69 очков, вследствие чего она заняла второе место в рейтинге Запада.

Январские выступления СКА начал неудачно. На «Хартвалл Арене» гости поединка были разгромлены «Йокеритом» (0:6). После этого питерцы завоевали уверенную победу над «Динамо» Минск (4:1).

7 января подопечные Алексея Кудашова в Москве встретились со «Спартаком». Очередной матч против красно-белых «армейцы» провели неудачно, уступив со счетом 1:3.

Затем СКА в дополнительное время одержал верх над московским «Динамо» (2:1), всухую обыграл «Динамо» Рига (3:0) и взял реванш у «Йокерита» (4:1).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,78, на ничью — 4,10, а на победу СКА — 3,99.

От матчей между двумя этими соперниками всегда ожидается высокая результативность. Наш прогноз — тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,55. 0