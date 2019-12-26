«Локомотив» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 26 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ «Локомотив» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 26 декабря на «Арене-2000». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Йокерит».

«Локомотив»

За 40 матчей текущего сезона команда из Ярославля сумела набрать 47 очков. Благодаря этому она пока идет шестой в турнирной таблице Западной конференции.

Сыграв в декабре 7 поединков, подопечные Майка Пелино проиграли дважды, а исходы четырех из пяти победных встреч были решены после основного времени.

Сперва дома «Локомотив» уступил «Автомобилисту» (0:1), после чего по буллитам он одолел «Металлург» Мг (2:2, 1:0). Но 6 декабря «железнодорожники» потерпели крупное поражение от «Динамо» Москва (0:4).

8 декабря подопечные Майка Пелино в послематчевых бросках разобрались с «Северсталью» (2:2, 3:2), а чуть позже в овертайме «Локо» победил минское «Динамо» (3:2). Затем в серии буллитов клуб из Ярославля взял верх над «Йокеритом» (4:4, 3:2), после чего он одолел «Северсталь» (3:2).

«Йокерит»

Приняв участие в 38 поединках текущего розыгрыша КХЛ, представители Финляндии сумели заработать 50 очков, благодаря чему они расположились на 4 строчке в таблице Западной конференции.

В зимних матчах подопечные Лаури Марьямяки победили шесть раз. Все началось с выездной встречи 2 декабря с «Салаватом Юлаевым», в которой «Йокерит» был сильнее (3:2).

Затем «джокеры» одолели «Барыс» (4:2), «Сибирь» (4:3), «Спартак» (3:2) и московское «Динамо» в дополнительное время (2:1).

Эта серия побед была прервана 19 декабря. На «Хартвалл Арене» хозяева по буллитам потерпели поражение от «Локомотива» (4:4, 2:3). После этого «Йокерит» разобрался с «Динамо» Рига (5:3).

Прогноз

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,40, на ничью — 3,90, а на победу «Йокерита» — 2,60.

Наш прогноз на матч — тотал больше 4 с коэффициентом 1,55. 0