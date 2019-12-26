Чехия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

Чехия
Перед стартом Молодежного чемпионата мира чехи провели два поединка в декабре. В одной встрече они сразились со сборной Швеции.
Этот матч команда провалила. «Три короны» сумели поразить ворота коллектива Вацлава Варады пять раз, а сами его подопечные забросили всего 1 шайбу. Итоговый счет — 1:5.
Еще одна игра была проведена 22 декабря. На «ВЕРК Арене» хозяева принимали Словакию. Забив первыми на 15 минуте, чехи расслабились и позволили оппонентам выйти вперед.
Но одна шайба в концовке второго периода и две за минуту до завершения матча принесли коллективу Варады уверенную победу со счетом 4:2.
Россия
Как и ближайшие соперники в грядущем турнире, россияне также в качестве подготовки к соревнованиям приняли участие в двух контрольных матчах. В этих встречах сборная побеждала крупно.
21 декабря России противостояла команда Казахстана. Хет-трик Марченко, а также шайбы Галенюка и Дорофеева принесли коллективу Валерия Брагина победу со счетом 5:0.
Несколькими днями позже россияне сразились со сборной Словакии. Этот матч завершился уверенным разгромом оппонентов — 9:1.
В поединке со словаками подопечные Валерия Брагина уже в первом периоде забили 4 гола, после чего соперники размочили счет, но в дальнейшем отличались только хоккеисты России.
Прогноз
На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 5,50, а Россия считается фаворитом, на ее победу предлагается котировка 1,53.
Команда Валерия Брагина отлично провела подготовительные матчи, к Молодежному чемпионату мира они подходят с уверенностью в своих силах. Наш прогноз — победа России с коэффициентом 1,53. 0