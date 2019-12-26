ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеЯнварь близко. Какие у топ-клубов планы на зимнее трансферное окно? Аллегри давно связывают с «МЮ»Топ-пять кандидатов вместо Сульшера в «МЮ» «Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мираКЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?
  • 07:03
    • Объявлен окончательный состав молодежной сборной России на МЧМ-2020
  • 22:47
    • Яшин попал в символическую сборную всех времен по версии AS
  • 22:07
    • ЦСКА обыграл «Металлург» благодаря дублю Григоренко
  • 20:57
    • «Локомотив» и «Рубин» интересуются защитником «Фенербахче»
  • 19:53
    • Смолов: Отказался от перехода в Китай, потому что деньги не главное
  • 19:35
    • Шомуродов — игрок года в Узбекистане
  • 19:19
    • Перейра — лучший игрок в истории «Краснодара»
    Все новости спорта

    Как сыграет Россия в первом матче молодежного ЧМ?

    Чехия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную России
    Прогноз на Чехия U20 — Россия U20
    Илья Морозов
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 26 декабря 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной России. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Чехия U20 — Россия U20.

    Чехия

    Перед стартом Молодежного чемпионата мира чехи провели два поединка в декабре. В одной встрече они сразились со сборной Швеции.

    Этот матч команда провалила. «Три короны» сумели поразить ворота коллектива Вацлава Варады пять раз, а сами его подопечные забросили всего 1 шайбу. Итоговый счет — 1:5.

    Еще одна игра была проведена 22 декабря. На «ВЕРК Арене» хозяева принимали Словакию. Забив первыми на 15 минуте, чехи расслабились и позволили оппонентам выйти вперед.

    Все прогнозы на хоккей

    Но одна шайба в концовке второго периода и две за минуту до завершения матча принесли коллективу Варады уверенную победу со счетом 4:2.

    Россия

    Как и ближайшие соперники в грядущем турнире, россияне также в качестве подготовки к соревнованиям приняли участие в двух контрольных матчах. В этих встречах сборная побеждала крупно.

    21 декабря России противостояла команда Казахстана. Хет-трик Марченко, а также шайбы Галенюка и Дорофеева принесли коллективу Валерия Брагина победу со счетом 5:0.

    Несколькими днями позже россияне сразились со сборной Словакии. Этот матч завершился уверенным разгромом оппонентов — 9:1.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    В поединке со словаками подопечные Валерия Брагина уже в первом периоде забили 4 гола, после чего соперники размочили счет, но в дальнейшем отличались только хоккеисты России.

    Прогноз

    На победу Чехии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,50, на ничью — 5,50, а Россия считается фаворитом, на ее победу предлагается котировка 1,53.

    Команда Валерия Брагина отлично провела подготовительные матчи, к Молодежному чемпионату мира они подходят с уверенностью в своих силах. Наш прогноз — победа России с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    5.74
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 14:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.65
  • Прогноз на матч Кто выиграет Лигу чемпионов
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Борнмут — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сток Сити — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лутон — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барнсли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
    • 13:10 19/12/2019     Микель Артета
  • Артета — рискованная ставка «Арсенала». Сможет ли испанец совершить чудо?
    • 15:12 20/12/2019     Лэмпард тактически переиграл Моуринью
  • Ученик Лэмпард превзошел учителя Моуринью
    • 04:59 23/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Чехия U20 — Россия U20. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 26 декабря 2019 года. Прогноз на Чехия U20 — Россия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Торонто» Хоккей НХЛ. 14 шайб в Торонто, гол Овечкина, три очка КучероваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 24 декабря Вчера в 09:110
  • 07:19
    • «Рубин» заинтересован в подписании Соболева и Шатова
  • 07:36
    • Магнуссон: ЦСКА хорошо выступил в первой части РПЛ
  • 22:32
    • Анчелотти: Мы должны пытаться играть в привлекательный футбол
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 17-23 декабряГде продолжит карьеру Кавани, кто является целью Артеты, сколько «Челси» отдаст за Санчо и другие трансферные новости последних дней 23/12/2019 в 23:490
  • Экспресс дня

  • «Торпедо» успешно завершит дальневосточное турне
  • 5.74
    •
  • 21:51
    • «Вест Хэм» рассматривает варианты с уходом Ярмоленко
  • 21:22
    • «Арсеналу» интересен Мусса Дембеле
  • 20:40
    • «Интер» готов заплатить за Артуро Видаля 12 млн евро
    «Реал» разучился забивать Футбол Проблемы в атаке подрывают шансы «Реала» на успехРеакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик» 23/12/2019 в 20:530
  • 20:20
    • Манджукич перешел в «Аль-Духаиль»
  • 17:23
    • РПЛ опубликовала расписание матчей на первые туры 2020 года
  • 17:09
    • РУСАДА объявило о несогласии с решением исполкома ВАДА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие