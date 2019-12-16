«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч НХЛ 16 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вегас» будет принимать «Ванкувер». Матч состоится 16 декабря на «Т-Мобайл Арене». Начало встречи — в 04:00 мск. Прогноз на «Вегас» — «Ванкувер».

«Вегас»

За 35 матчей регулярного чемпионата коллектив из южного пригорода Лас-Вегаса заработал 39 очков. В Тихоокеанском дивизионе команда идет четвертой.

28 ноября «Вегас» в дополнительное время переиграл «Нэшвилл» (4:3). С этого поединка началась серия побед из четырех встреч.

Далее «золотые отбросы» по буллитам одолели «Аризону» (1:1, 2:1), разобрались с «Рейнджерс» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:3). Затем в выездном матче с «Айлендерс» подопечные Жерара Галлана в овертайме уступили со счетом 2:3.

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9 декабря «Вегас» был разгромлен «Рейнджерс» (0:5), после чего «золотые отбросы» победили «Чикаго» (5:1), потерпели поражение от «Сент-Луиса» (2:4), а также в добавочном периоде потеряли очки в игре с «Далласом» (2:3).

«Ванкувер»

Приняв участие в 33 встречах текущего сезона НХЛ, канадский клуб из провинции Британская Колумбия сумел набрать 36 баллов, вследствие чего он идет пятым в таблице Тихоокеанского дивизиона.

Пока коллектив Трэвиса Грина проводит свою кампанию нестабильно, чередуя удачные матчи поражениями. Декабрь «Накс» начали с победы над «Эдмонтоном» (5:2), а затем они уступили «нефти» в ответной игре (2:3).

После этого «Ванкувер» уверенно разобрался с «Оттавой» (5:2) и одержал верх над «Баффало» в дополнительное время (6:5).

11 декабря подопечные Трэвиса Грина крупно проиграли «Торонто» (1:4), а чуть позже они скромно в овертайме победили «Каролину» (1:0). Последняя встреча закончилась для «Ванкувера» поражением от «Сан-Хосе» (2:4).

Прогноз

На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,99, ничья оценивается в 4,20, а победа «Ванкувера» — в 3,15.

В Лас-Вегасе хозяева постараются завоевать победу в поединке с нестабильными канадцами. Наш прогноз на матч — «Вегас» не проиграет и тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,97. 0