ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Из князей в грязи. Провал в Лиссабоне оставил «Зенит» без евровесны Фредди ЮнгбергКамбек начался с Мартинелли. «Арсенал» вырвал победу у «Вест Хэма» «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв Варламова
  • 07:04
    • «Наполи» уволил Анчелотти
  • 00:52
    • «Зенит» крупно проиграл «Бенфике» и остался без еврокубков
  • 01:17
    • «Интер» проиграл «Барсе» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 01:04
    • «Лион» сыграл вничью с «Лейпцигом» и вышел в плей-офф ЛЧ
  • 00:42
    • «Ростов» продлил контракты с восемью воспитанниками
  • 23:36
    • Облак: Мы подойдем к игре с большим желанием и максимальным настроем
  • 22:49
    • «Наполи» разгромил «Генк» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Как дебютирует Россия в Кубке Первого канала?

    Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Кубок Первого канала Прогнозы на сборную России Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Россия — Швеция
    Павел Кудрявцев
    В стартовой игре Кубка Первого канала Россия будет принимать Швецию. Матч состоится 12 декабря на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Россия — Швеция.

    Россия

    Свою путь в Евротуре национальная команда России начала со встречи на «Хартвалл Арене» с Финляндией. В этом непростом поединке победу одержали финны (4:3).

    А затем подопечные Алексея Кудашова сыграли со Швецией. В данном противостоянии россияне несколько раз вели в счете, но дело дошло до буллитов. В послематчевых бросках верх взяла «красная машина» (4:4, 2:1).

    Заключительный поединок в Кубке Карьяла Россия провела против Чехии. Команда Кудашова не смогла поразить ворота соперников, а сама пропустила три шайбы (0:3).

    Все прогнозы на хоккей

    В общем рейтинге Кубка Карьяла россияне заняли лишь третье место в турнирной таблице, заработав два очка.

    Швеция

    По итогам розыгрыша Кубка Карьяла шведы оказались самым слабым коллективом в четверке. Набрав лишь один балл, команда заняла последнее место в таблице.

    Все началось со встречи со сборной Чехии. На «Тегера Арене» гости потерпели поражение со счетом 1:3.

    Затем «Хартвалл Арена» стала свидетелем напряженной битвы Швеции с Россией. Исход данного противостояния решился в серии буллитов, где «три короны» уступили (4:4, 1:2).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    А заключительный матч в Кубке Карьяла Швеция провела с Финляндией. Подопечные Юхана Гарпенлева оказались слабее финнов, проиграв им с результатом 1:2.

    Прогноз

    Победа России в стартовой игре Кубка Первого канала оценивается в 1,81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу Швеции — 3,55.

    Хозяева встречи постараются завоевать первые баллы, но взломать защиту шведов россиянам будет нелегко. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,57. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Аль-Садд — Ианген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шахтер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Байер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Брюгге — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ПСЖ — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Атлетико — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хетафе — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  3.00
  • Прогноз на матч Карабах — Дюделанж
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Златан Ибрагимович
  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
    • 20:42 09/12/2019     Брендан Роджерс
  • «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»
    • 13:10 09/12/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
    • 23:18 07/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года. Прогноз на Россия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест. 3—9 декабряГде продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней 09/12/2019 в 20:420
  • 07:23
    • «Майами» победил «Атланту», «Филадельфия» обыграла «Денвер»
  • 22:15
    • «Лион» и «Лейпциг» назвали стартовые составы
  • 22:11
    • Азар выйдет в стартовом составе «Боруссии» против «Славии»
    Олимпийские игры вновь без российского флага Токио-2020 Бан на четыре года. Черный день российского спортаРоссия вновь останется без Олимпийских игр и некоторых других крупных соревнований 09/12/2019 в 18:140
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» ждет неудача в Мадриде
  • 3.78
    •
  • 07:53
    • Фати — самый молодой автор гола в истории Лиги чемпионов
  • 07:38
    • Иванович: «Бенфика» наказала «Зенит» за каждую ошибку
  • 01:27
    • «Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу над «Славией»
    Брендан Роджерс Футбол «Лестер» снова в сказке. Команда Роджерса отрывается от «Ман Сити»В минувшем туре АПЛ «лисы» разгромили «Астон Виллу» 09/12/2019 в 13:100
  • 21:46
    • Гризманн и Перес сыграют в атаке «Барселоны» против «Интера»
  • 01:09
    • «Аякс» упустил путевку в плей-офф, «Челси» удержал победу над «Лиллем»
  • 00:18
    • Анчелотти: Я никогда в жизни не подавал в отставку и никогда не стану
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие