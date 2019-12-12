Россия — Швеция. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка Первого канала 12 декабря 2019 года

В стартовой игре Кубка Первого канала Россия будет принимать Швецию. Матч состоится 12 декабря на «ВТБ Арене». Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Россия — Швеция.

Россия

Свою путь в Евротуре национальная команда России начала со встречи на «Хартвалл Арене» с Финляндией. В этом непростом поединке победу одержали финны (4:3).

А затем подопечные Алексея Кудашова сыграли со Швецией. В данном противостоянии россияне несколько раз вели в счете, но дело дошло до буллитов. В послематчевых бросках верх взяла «красная машина» (4:4, 2:1).

Заключительный поединок в Кубке Карьяла Россия провела против Чехии. Команда Кудашова не смогла поразить ворота соперников, а сама пропустила три шайбы (0:3).

Все прогнозы на хоккей

В общем рейтинге Кубка Карьяла россияне заняли лишь третье место в турнирной таблице, заработав два очка.

Швеция

По итогам розыгрыша Кубка Карьяла шведы оказались самым слабым коллективом в четверке. Набрав лишь один балл, команда заняла последнее место в таблице.

Все началось со встречи со сборной Чехии. На «Тегера Арене» гости потерпели поражение со счетом 1:3.

Затем «Хартвалл Арена» стала свидетелем напряженной битвы Швеции с Россией. Исход данного противостояния решился в серии буллитов, где «три короны» уступили (4:4, 1:2).

А заключительный матч в Кубке Карьяла Швеция провела с Финляндией. Подопечные Юхана Гарпенлева оказались слабее финнов, проиграв им с результатом 1:2.

Прогноз

Победа России в стартовой игре Кубка Первого канала оценивается в 1,81, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,60, а на победу Швеции — 3,55.

Хозяева встречи постараются завоевать первые баллы, но взломать защиту шведов россиянам будет нелегко. Наш прогноз на матч — тотал меньше 6 с коэффициентом 1,57. 0