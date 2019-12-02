ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола выбрал неудачную тактикуШансы «Манчестер Сити» защитить титул низки, как зимнее солнце Главные тренеры сборных Дании, Финляндии, России и БельгииАршавин уберег от Уэльса. Россия получила рабочую группу на Евро-2020 Ивелин ПоповЧетыре матча без побед. «Ростов» продолжает безвыигрышную серию
  • 10:04
    • Овечкин признан первой звездой дня НХЛ
  • 08:54
    • «Хьюстон» разгромил «Атланту», «Филадельфия» одолела «Индиану»
  • 22:52
    • Колосков: В этой группе у нас огромные шансы
  • 21:42
    • Самедов: Россия и Дания будут бороться за второе место, шансы равные
  • 21:20
    • Стали известны соперники сборной России по группе на Евро-2020
  • 21:11
    • СКА в гостях переиграл рижское «Динамо»
  • 19:43
    • Головин — игрок ноября в «Монако» по версии болельщиков
    Все новости спорта

    В «Ванкувере» соперникам будет нечего стесняться

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 2 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
    Игроки «Ванкувера»
    В очередной игре НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 1 декабря на «Роджерс Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Эдмонтон».
    ×
    Хоккей. НХЛ 02 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Ванкувер»

    Канадский клуб, находящийся в провинции Британская Колумбия, занимает четвертую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона с 30 баллами на счету.

    С 15 по 20 ноября «Накс» выступили неудачно в трех матчах кряду. Сперва коллектив Трэвиса Грина потерпел поражение от «Далласа» (2:4), а затем в овертайме он уступил «Колорадо» (4:5).

    Позже «Ванкувер» вновь встретился с «шерифами» и был разгромлен (1:6). После этого канадцы одолели «Нэшвилл» (6:3) и взяли верх над «Вашингтоном» по буллитам (1:1, 1:0).

    Все прогнозы на НХЛ

    Но далее «Накс» в очередной раз проиграли две встречи кряду. Подопечные Трэвиса Грина оказались слабее «Филадельфии» (1:2) и «Питтсбурга» (8:6). А в противостоянии с «Эдмонтоном» канадцы победили в гостях со счетом 5:2.

    «Эдмонтон»

    Еще одни представители Канады, находящиеся в провинции Альберта, на данный момент лидируют в таблице Тихоокеанского дивизиона, имея на своем счету 35 очков.

    В последних пяти встречах «нефть» смогла выиграть всего дважды. 22 ноября «Эдмонтон» на выезде крупно уступил «Лос-Анджелесу» (1:5).

    После этого поражения подопечные Дэйва Типпета завоевали две победы. Его коллектив был сильнее «Вегаса» (4:2), а также разобрался с «Аризоной» по буллитам (3:3, 1:0).

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    28 ноября «Эдмонтон» вновь проиграл крупно, не справившись в гостях с «Колорадо» (1:4), а домашнюю встречу 1 декабря «нефть» провела неудачно против «Ванкувера» (2:5).

    Прогноз

    Победа «Ванкувера» оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Эдмонтона» — 2,60.

    В нынешнем сезоне эти соперники встречались дважды. Сперва «Эдмонтон» одержал верх — 3:2, а затем и «Ванкувер» взял реванш — 5:2. В третьем противостоянии также будет много голов, наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,68. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  4.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Локомотив — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Норвич — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Интер — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Парма — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Боруссия М — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Жозе Моуринью
  • Моуринью начал в ЛЧ с волевой победы. Пять выводов после матча «Тоттенхэм» — «Олимпиакос»
    • 14:00 27/11/2019     Навас встал на пути победы «Реала»
  • Навас остановил лучший «Реал» после ухода Роналду
    • 17:56 27/11/2019     Лионель Месси
  • Вдохновляющий Месси. Аргентинец привел «Барселону» к победе над «Боруссией»
    • 14:04 28/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 2 декабря 2019 года. Прогноз на «Ванкувер» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, две передачи Кузнецова и шайба БарбашеваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 декабря 08:360
  • 07:19
    • Беспутин завоевал пояс WBA
  • 07:05
    • Россия проиграла Италии в полуфинале ЧМ по пляжному футболу
  • 11:57
    • «Фиорентина» может вскоре уволить Монтеллу
    Евро-2020 Футбол Жеребьёвка Евро-2020Онлайн жеребьёвки финального турнира Евро-2020: когда матчи, кто с кем играет. Начало — 30 ноября в 20:00 Вчера в 21:010
  • Экспресс дня

  • Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?
  • 2.19
    •
  • 11:40
    • Азмун: Непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюба
  • 11:25
    • Гюнеш: Гордимся, что сборная Турции будет открывать Евро-2020
  • 11:09
    • «МЮ» не планирует увольнять Сульшера
    Антуан Гризманн Футбол Примера. «Реал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» против «Барселоны»Подробности матчей 15-го тура чемпионата Испании 01:010
  • 10:53
    • Лев: Группе смерти — это награда за победу в отборе
  • 10:38
    • Павлюченко: Хорошо, что играем первый матч с Бельгией
  • 10:20
    • «Ливерпуль» повторил свой рекорд в чемпионате Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие