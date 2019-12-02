«Ванкувер» — «Эдмонтон». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч НХЛ 2 декабря 2019 года

В очередной игре НХЛ «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Матч состоится 1 декабря на «Роджерс Арене». Начало встречи — в 06:00 мск. Прогноз на «Ванкувер» — «Эдмонтон».

«Ванкувер»

Канадский клуб, находящийся в провинции Британская Колумбия, занимает четвертую строчку в таблице Тихоокеанского дивизиона с 30 баллами на счету.

С 15 по 20 ноября «Накс» выступили неудачно в трех матчах кряду. Сперва коллектив Трэвиса Грина потерпел поражение от «Далласа» (2:4), а затем в овертайме он уступил «Колорадо» (4:5).

Позже «Ванкувер» вновь встретился с «шерифами» и был разгромлен (1:6). После этого канадцы одолели «Нэшвилл» (6:3) и взяли верх над «Вашингтоном» по буллитам (1:1, 1:0).

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Но далее «Накс» в очередной раз проиграли две встречи кряду. Подопечные Трэвиса Грина оказались слабее «Филадельфии» (1:2) и «Питтсбурга» (8:6). А в противостоянии с «Эдмонтоном» канадцы победили в гостях со счетом 5:2.

«Эдмонтон»

Еще одни представители Канады, находящиеся в провинции Альберта, на данный момент лидируют в таблице Тихоокеанского дивизиона, имея на своем счету 35 очков.

В последних пяти встречах «нефть» смогла выиграть всего дважды. 22 ноября «Эдмонтон» на выезде крупно уступил «Лос-Анджелесу» (1:5).

После этого поражения подопечные Дэйва Типпета завоевали две победы. Его коллектив был сильнее «Вегаса» (4:2), а также разобрался с «Аризоной» по буллитам (3:3, 1:0).

28 ноября «Эдмонтон» вновь проиграл крупно, не справившись в гостях с «Колорадо» (1:4), а домашнюю встречу 1 декабря «нефть» провела неудачно против «Ванкувера» (2:5).

Прогноз

Победа «Ванкувера» оценивается в 2.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,20, а на победу «Эдмонтона» — 2,60.

В нынешнем сезоне эти соперники встречались дважды. Сперва «Эдмонтон» одержал верх — 3:2, а затем и «Ванкувер» взял реванш — 5:2. В третьем противостоянии также будет много голов, наш прогноз на матч — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,68. 0