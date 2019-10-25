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    Заработает ли очередные баллы «Нэшвилл» дома?

    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 25 октября 2019 года

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    Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота»
    Данте Фаббро
    В очередной игре НХЛ «Нэшвилл» будет принимать «Миннесоту». Матч состоится 25 октября на «Бриджстоун Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота».
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Нэшвилл»

    Сейчас коллектив из штата Теннесси находится в середине турнирной таблицы Западной конференции. В 9 встречах эта команда заработала 11 очков и заняла 7 место в общем зачете.

    Впервые в сезоне «Предс» проиграли 6 октября. Это был домашний поединок с «Детройтом» (3:5). После него «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» (5:2) и взял верх над «Вашингтоном» (6:5).

    Затем подопечные Питера Лавиолетта уступили «Лос-Анджелесу» (7:4), а потом «горничные коты» победили «Вегас» (2:5).

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    18 октября «Нэшвилл» оказался слабее «Аризоны» (5:2), а чуть позже «Предс» не справились с «Флоридой» в серии буллитов (2:2, 0:1). Но через несколько дней команда дома крупно переиграла «Анахайм» (6:1).

    «Миннесота»

    Для клуба из города Сент-Пол данный отрезок сезона получился ужасным. В 9 играх регулярного первенства команда из штата Миннесота заработала 6 баллов и заняла последнее место в таблице Западной конференции.

    На старте своего пути в НХЛ коллектив Брюса Будро проиграл в четырех встречах кряду. А первая победа была добыта 14 октября в выездном поединке с «Оттавой» (0:2).

    После успешного матча в Канаде «Миннесота» вновь продолжила терять очки. Сперва команда уступила «Торонто» (4:2), а затем всухую была разгромлена «Монреалем» (4:0).

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    Но чуть позже у себя дома клуб из Сент-Пола взял реванш у «Монреаля» (4:3), а также одолел «Эдмонтон» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Нэшвилла» в основное время этого противостояния оценивается коэффициентом 1,91, на ничью букмекеры дают котировку 4,40, а на успех «Миннесоты» — 3,35.

    «Предс» очень хорошо выступают у себя дома, а «Миннесота» часто теряет очки в гостях. Наш прогноз — победа «Нэшвилла» в матче с коэффициентом 1,55. 0

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    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч НХЛ 25 октября 2019 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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