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    Удастся ли «Рейнджерс» улучшить турнирное положение?

    «Рейнджерс» — «Аризона». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч НХЛ 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Аризона»
    Мика Зибанежад и Брэди Скджей
    В очередной игре НХЛ «Рейнджерс» будет принимать «Аризону». Матч состоится 23 октября в «Мэдисон Сквер Гарден». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Аризона».

    «Рейнджерс»

    Команда из Нью-Йорка продолжает терять очки в регулярном чемпионате. В 6 поединках этот коллектив сумел заработать всего 4 балла, из-за чего он довольствуется 15 местом в таблице Восточной конференции.

    На старте сезона «Рейнджерс» в родных стенах смог победить «Виннипег» (6:4), а чуть позже подопечные Дэвида Куинна разгромили «Оттаву» (1:4).

    Но в следующем матче уже «синерубашечники» были крупно обыграны «Эдмонтоном» (1:4), а затем команда потерпела поражение от «Нью-Джерси» (5:2).

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    С таким же счетом «Рейнджерс» уступил и «Вашингтону» (5:2), а 20 октября клуб из Нью-Йорка дома не справился с «Ванкувером» (2:3).

    «Аризона»

    На данном этапе регулярного первенства команда из города Глендейл расположилась в середине турнирной таблицы Западной конференции, а именно — на 8 строчке с 9 баллами в активе.

    В первом поединке в НХЛ «пустынные псы» в гостях потерпели поражение от «Анахайма» (2:1). Неудачей закончился и домашний матч против «Бостона», где хозяева уступили (0:1).

    Затем «Аризона» разгромила «Вегас» (4:1), но через пару дней подопечные Рика Токкета в овертайме оказались слабее «Колорадо» (3:2).

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    16 октября команда из Глендейла одолела «Виннипег» (2:4), а чуть позже она с одинаковым счетом победила «Нэшвилл» (5:2) и «Оттаву» (5:2).

    Прогноз

    На победу «Рейнджерс» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,23, на ничью — 4,20, а на победу «Аризоны» — 2,70.

    Для коллектива из Нью-Йорка очень важно будет хорошо сыграть на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Команде нужно выбираться со дна турнирной таблицы. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 2,5 с коэффициентом 1,57. 0

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