«Чикаго» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч НХЛ 21 октября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Чикаго» будет принимать «Вашингтон». Матч состоится 21 октября в «Юнайтед Центре». Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Вашингтон».

«Чикаго»

На данный момент команда из штата Иллинойс приняла участие в пяти играх регулярного чемпионата. На счету этого коллектива имеется 5 баллов, благодаря чему он находится на 12 месте в таблице Западной конференции.

На старте сезона «Чикаго» в Праге встретился с «Филадельфией». Но в поединке «Глобальной серии» подопечные Джереми Коллитона уступили (4:3).

Затем в родных стенах «ястребы» потерпели поражение от «Сан-Хосе» (4:5). А 13 октября коллектив из Иллинойса в дополнительное время не справился дома с «Виннипегом» (2:3).

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Спустя пару дней «Чикаго» сумел переиграть «Эдмонтон» (3:1), а чуть позже команда Джереми Коллитона в овертайме взяла верх над «Коламбусом» (3:2).

«Вашингтон»

Сейчас коллектив из столицы США начал демонстрировать более уверенную игру, в результате чего он в 4 матчах заработал 12 баллов и занял 4 позицию в турнирной таблице Востока.

После победы над «Айлендерс» (1:2) клуб из округа Колумбия уступил в трех встречах кряду. 6 октября подопечные Тодда Рирдена оказались слабее «Каролины» в овертайме (2:3).

Неудачей в дополнительное время завершилась встреча с «Далласом» (3:4), а затем «Вашингтон» потерпел поражение от «Нэшвилла» (6:5). Спустя несколько дней «Кэпс» разгромили «Даллас» (1:4).

15 октября столичный коллектив крупно проиграл «Колорадо» (3:6). Но в следующих двух матчах подопечные Рирдена победили «Торонто» (4:3) и «Рейнджерс» (5:2).

Прогноз

На победу «Чикаго» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,20, а на победу «Вашингтона» — 2,21.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 2,5 с коэффициентом 1,64. 0