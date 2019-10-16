«Барыс» — «Динамо» Рига. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч КХЛ 16 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Барыс» будет принимать «Динамо» Рига. Матч состоится 16 октября на «Барыс Арене». Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Динамо» Рига.

«Барыс»

Приняв участие в 16 матчах регулярки, команда, представляющая Казахстан, заработала 23 очка, что позволило ей подняться на вторую строчку в таблице Восточной конференции.

30 сентября подопечные Андрея Скабелки в родных стенах потерпели разгромное поражение от «Куньлуня РС» (2:5). Но, оправившись от неудачи, «Барыс» провел неплохой отрезок из четырех побед.

На своей арене хозяева одолели «Торпедо» (2:1) и крупно переиграли «Северсталь» (2:1). Затем в гостях клуб из Нур-Султана взял верх над «Салаватом Юлаевым» (2:1), а также разобрался с «Сибирью» (0:2).

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14 октября на «Барыс Арене» коллектив Скабелки никак не мог выявить сильнейшего в битве с «Адмиралом». Дело дошло до овертайма, где команда из Владивостока победила — 0:1.

«Динамо» Рига

В 17 матчах регулярки КХЛ представители Латвии смогли набрать всего 10 очков. Из-за таких плохих результатов команда безнадежно занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

С 18 сентября по 7 октября рижский клуб проиграл в 8 встречах кряду, среди которых были и разгромы от «Авангарда» (0:7) и ЦСКА (6:1).

Но после очередной потери очков в противостоянии с «Витязем» (1:2) «Динамо» наконец-таки победило. Подопечные Гиртса Анкипанса взяли верх над «Динамо» Минск (3:2).

Однако следующий поединок вновь был провальным. В Балашихе гости потерпели поражение от «Авангарда» (4:1). А несколькими днями позже латвийцы одолели «Трактор» (3:4).

Прогноз

На победу «Барыса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,39, на ничью — 5,40, а на победу «Динамо» из Риги — 6,80.

В 3 поединках из 5 последних казахстанцы открывали счет уже в первой двадцатиминутке. Коллектив Скабелки не будет медлить и в домашней игре против явного аутсайдера. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Барыса» в первом периоде больше 0,5 с коэффициентом 1,61. 0