«Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.14) и ставки на первый матч финала Кубка Стэнли 28 мая 2019 года

В рамках финала Кубка Стэнли 28 мая 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».

«Бостон»

В финале Восточной конференции «Бостон» в четырех матчах разбил «Каролину», получил больше времени на отдых, и вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 года. В двух первых раундах «Брюинз» также прошли «Торонто» (4:3) и «Коламбус» (4:2).

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Лидерами «Бостона» являются вратарь Туукка Раск, защитники Чарльз Макэвой, Тори Крюг, Здено Хара, а в атаке основную работу выполняют звездные форварды Брэд Маршанд, Патрис Бержерон, Давид Пастрнак и Давид Крэйчи.

«Бостон» более опытная команда, она отлично играет в большинстве, и при этом обладает надежной обороной и одной из лучших вратарских линий в НХЛ. Возможно, не хватает результативности в атаке, но на фоне таких же оборонительных «Блюз» об этом говорить не приходится.

«Сент-Луис»

В финале Запада «Сент-Луис» неожиданно выбил «Сан-Хосе» (4:2), и стал главной сенсацией текущего сезона, пробившись в финал Кубка Стэнли с 8-го места в конференции. По дороге к финалу «Блюз» также выбили «Виннипег» (4:2) и «Даллас» (4:3). Это первый финал Кубка Стэнли для «Сент-Луиса» с 1970-го года — тогда она также играли с «Бостоном», уступив 0:4.

Лидерами команды являются молодой вратарь Джордан Биннигнтон, который раскрылся в текущем сезоне, защитники Колтон Парейко, Алекс Пьетранджело и Винс Данн, но последний травмирован. В атаке ключевую роль играют наш Владимир Тарасенко, Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джаден Шварц.

«Сент-Луис» играет с акцентом на оборону, и несмотря на то, что многие ждут провалов от Биннингтона, он сначала помог команде пробиться в плей-офф, а теперь дотянул ее до финала Кубка Стэнли. Атака слабее, но достаточно хороша для того, чтобы использовать ошибки соперника.

Прогноз

«Бостон» имел больше времени на отдых, играет дома, и обладает более мощным составом, так что наш прогноз очевиден — победа «Брюинз» в основное время с коэффициентом 2,14. 0