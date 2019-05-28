ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто ВальвердеТы уверен, Лео? «Барсе» стоит задуматься о будущем Вальверде Автор единственной шайбы — Марко Анттила, ФинляндияФинал без нас. Россия проиграла Финляндии на Чемпионате мира Тимоти ВеаНовый Яя Туре, сын легенды и обидчик «Реала». За кем следить на молодежном ЧМ-2019
  • 17:42
    • РПЛ: итоги чемпионата, кто сыграет в еврокубках, кто встретится в стыковых матчах
  • 17:47
    • Аленичев покинул «Енисей»
  • 16:35
    • «Зенит» завершил сезон разгромной победой
  • 16:27
    • «Спартак» в заключительном туре РПЛ уступил «Оренбургу»
  • 16:18
    • «Локомотив» выиграл у «Уфы» и завоевал путевку в групповой этап ЛЧ
  • 16:07
    • «Краснодар» одержал минимальную победу над «Рубином»
  • 15:59
    • ЦСКА уничтожил «Крылья Советов» и финишировал в РПЛ четвертым
    Все новости спорта

    «Бостон» обыграет «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.14) и ставки на первый матч финала Кубка Стэнли 28 мая 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках финала Кубка Стэнли 28 мая 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».

    «Бостон»

    В финале Восточной конференции «Бостон» в четырех матчах разбил «Каролину», получил больше времени на отдых, и вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 года. В двух первых раундах «Брюинз» также прошли «Торонто» (4:3) и «Коламбус» (4:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    Лидерами «Бостона» являются вратарь Туукка Раск, защитники Чарльз Макэвой, Тори Крюг, Здено Хара, а в атаке основную работу выполняют звездные форварды Брэд Маршанд, Патрис Бержерон, Давид Пастрнак и Давид Крэйчи.

    «Бостон» более опытная команда, она отлично играет в большинстве, и при этом обладает надежной обороной и одной из лучших вратарских линий в НХЛ. Возможно, не хватает результативности в атаке, но на фоне таких же оборонительных «Блюз» об этом говорить не приходится.

    «Сент-Луис»

    В финале Запада «Сент-Луис» неожиданно выбил «Сан-Хосе» (4:2), и стал главной сенсацией текущего сезона, пробившись в финал Кубка Стэнли с 8-го места в конференции. По дороге к финалу «Блюз» также выбили «Виннипег» (4:2) и «Даллас» (4:3). Это первый финал Кубка Стэнли для «Сент-Луиса» с 1970-го года — тогда она также играли с «Бостоном», уступив 0:4.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Лидерами команды являются молодой вратарь Джордан Биннигнтон, который раскрылся в текущем сезоне, защитники Колтон Парейко, Алекс Пьетранджело и Винс Данн, но последний травмирован. В атаке ключевую роль играют наш Владимир Тарасенко, Райан О’Райлли, Брэйден Шенн и Джаден Шварц.

    «Сент-Луис» играет с акцентом на оборону, и несмотря на то, что многие ждут провалов от Биннингтона, он сначала помог команде пробиться в плей-офф, а теперь дотянул ее до финала Кубка Стэнли. Атака слабее, но достаточно хороша для того, чтобы использовать ошибки соперника.

    Прогноз

    «Бостон» имел больше времени на отдых, играет дома, и обладает более мощным составом, так что наш прогноз очевиден — победа «Брюинз» в основное время с коэффициентом 2,14. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эквадор U20 — Италия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Сенегал U20 — Колумбия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.14
  • Прогноз на матч СПАЛ — Милан
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Интер — Эмполи
  • Сегодня в 21:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Рома — Парма
  • Сегодня в 21:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Сассуоло
  • Сегодня в 21:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Гондурас U20 — Уругвай U20
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Катар U20 — Украина U20
  • Завтра в 19:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Норвегия U20 — Новая Зеландия U20
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Френки де Йонг
  • Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?
    • 22:30 23/05/2019     Килиан Мбаппе
  • Мбаппе захотел ответственности. Куда может перейти форвард?
    • 15:40 21/05/2019     Арьен Роббен и Франк Рибери
  • Незаменимые? Роббен и Рибери ушли в статусе легенд «Баварии»
    • 21:46 20/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 2.14) и ставки на первый матч финала Кубка Стэнли 28 мая 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.14
    Тоже интересно
    «Оренбург» — «Спартак» Футбол РПЛ. «Локо» обыграл «Уфу» и финишировал вторым, «Краснодар» стал третьим, ЦСКА обошел «Спартак»Обзор матчей заключительного тура чемпионата России 17:310
  • 12:28
    • Анри претендует на пост главного тренера в клубе Примеры
  • 12:15
    • Головин чувствует себя в «Монако» увереннее
  • 17:57
    • Кузнецова и Жук не смогли пройти первый круг на Ролан Гаррос
    «Тамбов» Футбол «Сочи» и «Тамбов» идут на штурм РПЛКраткие итоги сезона ФНЛ 02:240
  • Экспресс дня

  • Сборная Канады вернется на чемпионский трон
  • 4.33
    •
  • 13:27
    • «Краснодар» — «Рубин»: стали известны стартовые составы команд
  • 13:14
    • «Оренбург» и «Спартак» назвали составы на матч 30-го тура РПЛ
  • 13:04
    • Нету попал в стартовый состав «Зенита» на игру с «Енисеем»
    Криштиану Роналду Футбол Первый год Роналду в «Юве»: Лига чемпионов не покориласьОт португальца ждали не очередного титула в Серии А, а триумфа в еврокубках Вчера в 12:370
  • 10:11
    • «МЮ» предложил за де Лигта 70 миллионов фунтов
  • 08:18
    • Сэйв Василевского признан лучшим в полуфиналах ЧМ-2019
  • 08:07
    • «Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие