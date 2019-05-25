Канада — Чехия. Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч полуфинала Чемпионата мира по хоккею 25 мая 2019 года

В рамках полуфинала Чемпионата мира по хоккею 25 мая 2019 года сборная Канады сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 20:15 мск. Прогноз на Канада — Чехия.

Канада

В четвертьфинале чемпионата мира Канада устроила настоящий триллер со сборной Швейцарии — дважды уступая по ходу матча, канадцы дважды сравняли счет, причем во второй раз за 0,4 секунды до конца основного времени, и вырвали победу в овертайме (3:2).

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В четвертьфинале Канада играла без одного из своих лидеров нападающего Энтони Мэнты, который отбывал дисквалификацию, но в полуфинале он снова вернется в ростер. Ударный поединок провел форвард «Вегаса» Марк Стоун, оформив дубль, включая гол в овертайме, и набрав три ока за матч. Вратарь Мэтт Мюррей пропустил две шайбы с 24 бросков, и не исключено, уступит место в полуфинале Картеру Харту.

Канада пропустила две шайбы в меньшинстве, снова показала не самую надежную игру в обороне, не провалился, но не спасал Мэтт Мюррей, однако канадский характер сделал свое дело.

Чехия

Чехия в четвертьфинале вышла на Германию, и без проблем обыграла соперника (5:1), легче всех пройдя первый раунд плей-офф. Пока что команда Милоша Ржиги проиграла лишь один матч на турнире — в групповом раунде России (0:3).

В игре с Германией хорошо сыграл вратарь Патрик Бартошак, отразив 21 из 22 бросков, а героем встречи стал опытный форвард Ян Коварж, оформивший дубль и набравший три очка. По шайбе забросили и другие лидеры атаки — Якуб Ворачек, Онджей Палат и Доминик Кубалик.

Чехия доминировала на протяжении всего матча, но окончательное преимущество оформила лишь в третьем периоде, забросив четыре безответные шайбы. Чехи здорово играют в атаке, и проводят пока что один из самых ярких чемпионатов мира за последние годы.

Прогноз

Чехия выглядит здорово, и потратила меньше нервов в четвертьфинале, но Канада остается фаворитом, и мы рискнем с прогнозом на победу канадцев в основное время с коэффициентом 1,95. 0