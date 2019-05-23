Чехия — Германия. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года

В рамках четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 23 мая 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной Германии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Чехия — Германия.

Чехия

В заключительном матче группового раунда Чехия в боевом стиле одолела Швейцарию (5:4), и завершила первый этап на втором месте в группе. Подопечные Милоша Ржиги взяли шесть побед, и получили в соперники по четвертьфиналу вполне проходную Германию.

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Лидерами сборной Чехии на групповом этапе были опытнейший форвард Якуб Ворачек, Михал Фролик, Доминик Симон и Доминик Кубалик, в защите выделялись Радко Гудас и Филип Хронек. Есть вопросы по вратарской линии, где первым номером оказался Лукас Бартошак из чешского «Тршинца», но пока что он играет достаточно надежно.

Чехия при Милоше Ржиге демонстрирует нетипичный для себя атакующий агрессивный хоккей. Это принесло результаты почти во всех матчах, кроме как с Россией, где команда проиграла всухую 0:3.

Германия

Германия на текущем чемпионате мира показала отличный результат, пробившись в плей-офф, а благодаря победе в заключительном матче группы над Финляндией (4:2), сделала это с третьего места в группе «А», обойдя даже США.

Основную ставку финский наставник Тони Содерхольм делает на игроков из НХЛ и местных ветеранов. В первом случае это форварды Леон Драйзатль и Доминик Кахун, во втором — защитник Янник Зайденберг, форварды Эсин Элиз, Матиас Плахта и другие. Неплохую игру демонстрирует и голкипер Матиас Нидербергер.

Германия не блещет результативностью в атаке, но играет дисциплинировано, надежно, и без провалов, если не считать погром от Канады (0:8). Главная надежда немцев — ждать ошибок соперника и уповать на индивидуальное мастерство своих лидеров.

Прогноз

Чехия очевидный фаворит матча с Германией, но немцы наверняка попытаются засушить игру, и постараться использовать немногочисленные шансы в атаке. Так что прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,76 выглядит вполне реалистичным. 0