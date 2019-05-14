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    «Сент-Луис» постарается сдержать атаку «Сан-Хосе» во втором матче

    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.84) и ставки на второй матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 14 мая 2019 года

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис»
    Тимо Майер, «Сан-Хосе»
    В рамках финала Западной конференции Кубка Стэнли 14 мая 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис».

    «Сан-Хосе»

    В первом матче финала Западной конференции «Сан-Хосе» в родных стенах разбил «Сент-Луис» (6:3). Команда уверенно захватила инициативу, но чтобы ее удержать, необходимо выиграть и второй домашний матч перед поездкой на выезд.

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    Героями поединка стали два ведущих форварда «Сан-Хосе» Логан Кутюр и Тимо Майер, которые оформили по дублю и набрали по три очка. Их партнер по ударной тройке Густав Нюквист сделал два ассиста, гол+пас на счету Джо Павелски, еще одну шайбу забросил Кевин Лабанк.

    Возможно, не лучший матч провел вратарь Мартин Джонс, пропустив три шайбы с 31 броска, но за счет эффективности атаки это оказалось не так заметно. «Шаркс» хоть и нанесли в общей сложности меньше бросков в створ (25:31), но сыграли гораздо результативнее.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» проиграл в первом выездном поединке «Сан-Хосе», но трагедии не произошло, даже несмотря на шесть пропущенных шайб. «Блюз» достаточно взять победу во втором матче, чтобы выполнить свою основную задачу на выезде.

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    По шайбе в ворота «Сан-Хосе» забросили ведущие нападающие Райан О’Райлли, Джоэл Эдмундсон и Тайлер Бозек, российский топ-форвард Владимир Тарасенко отдал результативную передачу, Иван Барбашев завершил матч без очков. Но слабо сыграл голкипер Джордан Биннингтон, пропустив пять шайб с 24 бросков.

    «Сент-Луис» ввязался в перестрелку с «Сан-Хосе», а делать этого было нельзя, так как линия нападения у соперника гораздо мощнее, что и привело к фиаско «Блюз». Но также не выручил вратарь.

    Прогноз

    Главная задача «Сент-Луиса» во втором матче — не повторять ошибок, и постараться сыграть максимально надежно в обороне. И если Биннингтон не подведет, много голов мы не увидим — прогноз на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,84. 0

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    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.84) и ставки на второй матч финала Западной конференции Кубка Стэнли 14 мая 2019 года. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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