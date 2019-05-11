Словакия — Финляндия. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 11 мая 2019 года сборная Словакии сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 21:15 мск. Прогноз на Словакия — Финляндия.

Словакия

В первом матче чемпионата мира сборная Словакии стала автором сенсации, обыграв США (4:1). Хозяева льда наглядно показали, что несмотря на не самый сильный состав, готовы бороться с фаворитами, в том числе с претендентами на золото.

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Одним из героев матча стал голкипер системы «Детройта» Патрик Рыбар, который пропустил лишь одну шайбу, отразив 25 бросков. Также стоит отметить гол+пас нападающего Мартина Сукела, голы Томаша Татара, Михала Кристофа и защитника Эрика Черняка.

Словакия не просто обыграла США, но и превзошла соперника по многим показателям статистики, включая броски в створ (36:26). Словаки также реализовали одно из двух удалений у американцев, но и сами пропустили в меньшинстве.

Финляндия

Финляндия в стартовом поединке чемпионата мира сумела огорчить Канаду (3:1). Казалось бы, ничего удивительного, но нужно помнить, что финны приехали в Словакию без игроков из НХЛ, и перед стартом турнира не входили в число его фаворитов.

Хороший матч провел представитель АХЛ вратарь Кэвин Ланкинен, отразив 20 из 21 бросков, а топ-проспект предстоящего драфта НХЛ Каапо Какко умудрился оформить дубль, открыв счет и забросив третью шайбу в пустые ворота. Также хорошо сыграли форварды Артту Иломяки (гол+пас) и Тони Раяла (два ассиста).

Финляндия сыграла так, как и ожидали от этой сборной — максимально дисциплинированно, что оказалось сюрпризом для канадцев. При этом финны даже перебросали соперника, чей состав сформирован полностью из игроков НХЛ (27:21).

Прогноз

Словакия уже сотворила одну сенсацию, но и Финляндия весьма неожиданно взяла верх над Канадой. Обе сборные подошли к турниру в статусе «темных лошадок», и в матче друг с другом, вероятно, рисковать не станут — прогноз на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,99. 0