ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лукас МоураАнглийский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса» Хоккеисты «Сан-Хосе»НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо» Килиан МбаппеПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революции
  • 08:36
    • Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ-2019
  • 08:24
    • «Милуоки» вышел в финал конференции, «Голден Стэйт» дожал «Хьюстон»
  • 00:00
    • Хет-трик Моуры вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов
  • 00:55
    • Эриксен: Очень жаль «Аякс»
  • 00:43
    • СМИ: Конте вернется в «Ювентус», Аллегри возглавит ПСЖ
  • 00:14
    • В Лиге чемпионов пройдет первый английский финал с 2008 года
  • 20:33
    • Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил Пака
    Все новости спорта

    Россия не будет тратить много сил в игре с Норвегией

    Россия — Норвегия. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Норвегии
    Прогноз на Россия — Норвегия
    Сборная России
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Норвегии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Россия — Норвегия.

    Россия

    На прошлом чемпионате мира сборная России в ранге Олимпийских чемпионов вылетела уже на стадии четвертьфинала плей-офф, а в последний раз золотые медали турнира наша команда брала еще в 2014 году — после этого был один проигранный финал и два успешных матча за бронзу.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Состав сборной России приближен к максимально боевому — основной вратарь Андрей Василевский, в защите выделяются Михаил Сергачев и Дмитрий Орлов, в атаке должны делать результат Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и другие звезды.

    Именно линия нападения считается у сборной России сильнейшей, и более того, она также одна из сильнейших на ЧМ, если не самая сильная. Но вот оборона не вызывает такой уверенности, и к тому же в товарищеских матчах нестабильно выглядел Василевский.

    Норвегия

    Сборная Норвегии – один из главных аутсайдеров предстоящего турнира, главная задача которой сохранить прописку в элите, и по возможности пробиться в плей-офф, куда норвежцы не выходили с далекого 2012 года (то есть, шесть турниров подряд).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Главной звездой сборной Норвегии мог бы стать нападающий «Далласа» Матс Зукарелло, но «Старз» только вылетели из плей-офф, и пока непонятно, приедет ли Зукарелло на чемпионат мира. В его отсутствии единственный игрок из НХЛ — форвард «Чикаго» Андреас Мартинсен. Среди лидеров — защитники Йонас Холос и Маттиас Норстебо, нападающие Патрик Торесен, Матис Олимб и Матс Россели Олсен.

  • Россия победила в Евротуре. Но есть вопросы
  • СМИ — о победе сборной России в Евротуре
  • 06/05/2019

    • Норвегия — стареющая сборная, звездное поколение игроков которой уже на закате своей карьеры, а талантливой молодежи не так уж много. Опыт ветеранов может помочь норвежцам в ключевых матчах, но с лидерами шансов нет.

    Прогноз

    Сомнений в победе России в стартовом матче чемпионата мира почти нет, а коэффициент на победу Норвегии равняется 18! Вопрос лишь в том, будет ли победа России разгромной, и сколько будет заброшено шайб. Но если учесть, что это первый поединок, в котором важно не потратить много сил, рискнем с прогнозом на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,91 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.23
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Челси — Айнтрахт
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Валенсия — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Валенсия — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Челси — Айнтрахт
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бостон — Каролина
  • Завтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Завтра в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Завтра в 14:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Анжи — Арсенал Тула
  • Завтра в 16:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Завтра в 17:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Завтра в 21:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Завтра в 21:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монпелье
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     «Зенит»
  • Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»
    • 02:33 05/05/2019     Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
  • «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ
    • 23:06 07/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Россия — Норвегия. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года. Прогноз на Россия — Норвегия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд Футбол Герои Клоппа. Ориги, Вейналдум и Александер-Арнольд уничтожили «Барселону»«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, совершив камбек Вчера в 14:110
  • 16:50
    • Назван срок заключения Кокорина и Мамаева
  • 10:24
    • Лю отклонил предложение «Лейкерс»
  • 10:13
    • Феррер завершил карьеру поражением в 1111 матче
    «Ливерпуль» Футбол Чудо на «Энфилде»: «Ливерпуль» снова переписывает историюРеакция спортивных СМИ на сенсационный разгром «Барселоны» на «Энфилде» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • Английский финал в Лиге Европы может стать реальностью
  • 4.23
    •
  • 09:05
    • Моура считает победу над «Аяксом» лучшим моментом в жизни
  • 08:52
    • Тен Хаг призвал «Аякс» собраться духом
  • 08:43
    • Почеттино назвал Моуру супергероем
    Гаттузо наверняка покинет «Милан» по завершении сезона Футбол «Милан» застрял в безвременьеЧто не так с итальянским грандом? Вчера в 05:340
  • 21:35
    • УЕФА планирует изменить групповой этап Лиги чемпионов
  • 17:27
    • Кемеровский «Кузбасс» — чемпион России по волейболу
  • 00:33
    • Хачанов уступил Вердаско во втором круге турнира в Мадриде
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие