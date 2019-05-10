Россия — Норвегия. Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 10 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Норвегии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Россия — Норвегия.

Россия

На прошлом чемпионате мира сборная России в ранге Олимпийских чемпионов вылетела уже на стадии четвертьфинала плей-офф, а в последний раз золотые медали турнира наша команда брала еще в 2014 году — после этого был один проигранный финал и два успешных матча за бронзу.

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Состав сборной России приближен к максимально боевому — основной вратарь Андрей Василевский, в защите выделяются Михаил Сергачев и Дмитрий Орлов, в атаке должны делать результат Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Илья Ковальчук и другие звезды.

Именно линия нападения считается у сборной России сильнейшей, и более того, она также одна из сильнейших на ЧМ, если не самая сильная. Но вот оборона не вызывает такой уверенности, и к тому же в товарищеских матчах нестабильно выглядел Василевский.

Норвегия

Сборная Норвегии – один из главных аутсайдеров предстоящего турнира, главная задача которой сохранить прописку в элите, и по возможности пробиться в плей-офф, куда норвежцы не выходили с далекого 2012 года (то есть, шесть турниров подряд).

Главной звездой сборной Норвегии мог бы стать нападающий «Далласа» Матс Зукарелло, но «Старз» только вылетели из плей-офф, и пока непонятно, приедет ли Зукарелло на чемпионат мира. В его отсутствии единственный игрок из НХЛ — форвард «Чикаго» Андреас Мартинсен. Среди лидеров — защитники Йонас Холос и Маттиас Норстебо, нападающие Патрик Торесен, Матис Олимб и Матс Россели Олсен.

Норвегия — стареющая сборная, звездное поколение игроков которой уже на закате своей карьеры, а талантливой молодежи не так уж много. Опыт ветеранов может помочь норвежцам в ключевых матчах, но с лидерами шансов нет.

Прогноз

Сомнений в победе России в стартовом матче чемпионата мира почти нет, а коэффициент на победу Норвегии равняется 18! Вопрос лишь в том, будет ли победа России разгромной, и сколько будет заброшено шайб. Но если учесть, что это первый поединок, в котором важно не потратить много сил, рискнем с прогнозом на тотал меньше 6,5 с коэффициентом 1,91 0