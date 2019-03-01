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    «Бостон» или «Тампа» — кто победит в битве лидеров Атлантического дивизиона?

    «Бостон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 марта 2019 года

    НХЛ Бостон Брюинз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 марта 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй».
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    «Бостон»

    В прошлой игре «Бостон» дома разбил «Сан-Хосе» (4:1), одержав восьмую победу в последних девяти матчах, а очки команда набирает 14 матчей подряд. «Брюинз» занимают второе место в Атлантическом дивизионе, опережая на три очка «Торонто» и на 17 отставая от «Тампы».

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    Героем поединка стал один из лидеров атаки Брэд Маршанд, набравший 3 (1+2) очка. Гол+пас на счету Давида Крейчи, по шайбе забросили Джеймс ДеБраск и защитник Чарльз Макэвой. Хорошо сыграл вратарь Ярослав Галак, отразив 19 из 20 бросков. Травмирован топ-форвард Давид Пастрнак.

    У «Бостона» вторая по силе оборона и вратари в НХЛ — в среднем за игру «Брюинз» пропускают 2,5 шайбы (лучше показатель только у «Айлендерс»). Игра в большинстве еще одна сильная сторона команды — 26,4% реализации и 2-е место после «Тампы». А вот атака в целом на среднем уровне.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» в родных стенах в серии буллитов обыграла «Лос-Анджелес» (4:3), одержав девятую победу подряд, и первой в сезоне набрала 100 очков. «Лайтнинг» с огромным запасом лидируют в регулярке, опережая преследователей из «Калгари» на 15 очков.

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    Не лучший матч провел российский вратарь Андрей Василевский, но все же одержал победу. Российский защитник Михаил Сергачев участия в поединке не принимал, а форвард Никита Кучеров отдал передачу, и забросил один из буллитов. Отметим также два ассиста топ-форварда Стивена Стэмкоса, шайбы других лидеров атаки — Джей Ти Миллера, Брэйдена Поинта, Энтони Чиарелли.

    «Тампа-Бэй» самая результативная команда НХЛ — в среднем 3,84 заброшенные шайбы за матч и 29,7% реализации большинства. Но и в целом у «Лайтнинг» сейчас нет слабых мест — оборона тоже в числе пятерки сильнейших в Лиге.

    Прогноз

    Первая встреча команд на льду «Тампы» завершилась победой «Лайтнинг» 3:2. Сейчас букмекеры оценивают шансы команд как равные, а мы рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на «Бостон» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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