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    «Тампа-Бэй» не должна испытать проблем в игре с «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»
    Михаил Сергачев, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй».
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    «Рейнджерс»

    В прошлой игре «Рейнджерс» в овертайме на выезде проиграли «Вашингтону» (5:6) — команда чередует победы и поражения на протяжении десяти матчей, но этого недостаточно, чтобы подняться вверх в турнирной таблице. «Рейнджерс» предпоследние в Столичном дивизионе, и отстают от зоны плей-офф на девять очков.

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    Не лучшим образом сыграл вратарь Хенрик Лундквист, но россиянин Александр Георгиев на лед так и не вышел. Форвард Павел Бучневич завершил поединок без очков, зато забросил шайбу Владислав Наместников. Другие лидеры тоже отличились — защитник Брейди Скьей оформил дубль, форвард Джейми Веси гол+пас, шайбу забросил Крис Крайдер, две передачи отдал Мика Зибанеджад.

    Лишь по игре в большинстве «Рейнджерс» ближе к десятке лидеров, реализуя 21,6% попыток, но остальные показатели в десятке худших в НХЛ.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома в серии буллитов дожала «Лос-Анджелес» (4:3), одержав девятую победу подряд, и первой в сезоне набрав 100 очков. «Лайтнинг» уверенно лидируют в регулярке, опережая ближайших преследователей из «Калгари» на 15 очков.

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    Не самый лучший матч провел российский вратарь Андрей Василевский, но все же одержал победу. Российский защитник Михаил Сергачев участия в поединке не принимал, зато форвард Никита Кучеров отдал передачу, и забросил один из буллитов. Отметим также две передачи топ-форварда Стивена Стэмкоса, шайбы других лидеров атаки — Джей Ти Миллера, Брейдена Поинта, Энтони Чиарелли.

    «Тампа-Бэй» самая результативная команда НХЛ — в среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,84 шайбы и реализуют 29,7% большинства. Но и оборону слабым местом не назовешь — она в пятерке сильнейших.

    Прогноз

    Соперники сыграли два матча, и оба раза сильнее была «Тампа» — 6:3 дома и 3:2 на выезде. Мы не будем слишком оригинальными, и порекомендуем прогноз на победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 1,86. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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