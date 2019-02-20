«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки на матч КХЛ 20 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 20 февраля 2019 года уфимский «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде умудрился проиграть даже «Адмиралу» в серии буллитов (2:3) — это четвертое поражение уфимцев подряд и шестое в последних семи матчах. Но при этом «Салавату» абсолютно ничего не угрожает на шестом месте Восточной конференции — восемь очков отрыва от «Торпедо» и десять отставания от «Магнитки».

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Нападающие Владимир Ткачев и Александр Бурмистров оформили по голу и передаче, но при этом очередной матч пропускали основные лидеры команды — вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, нападающие Линус Умарк, Тиму Хартикайнен и Йонас Кемппайнен.

«Салават Юлаев» в большей мере оборонительная команда с хорошими спецбригадами — в среднем 2,26 пропущенных шайб за матч (8-е место), но атака чуть слабее и не входит в топ-10 — в среднем чуть больше 2,5 заброшенных шайб за игру.

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома в упорной борьбе одолел «Металлург» (5:4), выиграв второй матч подряд и четвертый из последних пяти. Главная задача казанцев — удержать третье место на Востоке в борьбе с «Авангардом» и «Магниткой».

В игре с «Металлургом» гол+пас на счету топ-форварда команды Антона Ландера, по шайбе забросили нападающие Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Вячеслав Основин, защитник Альберт Яруллин, а форвард Иржи Секач отдал две результативные передачи. Травмирован основной вратарь Эмиль Гарипов. Среди лидеров отметим также защитника Пола Постма и нападающего Джастина Азеведо.

«Ак Барс» входит в топ-10 команд КХЛ по заброшенным/пропущенным шайбам и надежности в меньшинстве, но реализация большинства по-прежнему хромает — лишь 14,8% и 19-е место.

Прогноз

Главная задача «Ак Барса» — удержать третье место на Востоке, тогда как «Салавату» уже давно гарантирована шестая позиция. «Зеленое дерби» это всегда интересно, но казанцам два очка важнее — прогноз на победу «Ак Барса» в матче с коэффициентом 1,92. 0