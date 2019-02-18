«Динамо Москва» — «Трактор». Прогноз и ставки на матч КХЛ 18 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля 2019 года московское «Динамо» примет челябинский «Трактор». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Трактор».

«Динамо Москва»

В прошлом матче «Динамо Москва» дома в овертайме неожиданно проиграл «Сочи» (2:3), но в целом это лишь второе поражение команды в последних семи матчах. «Динамо» уверенно занимает пятое место на Западе, опережая на шесть очков «Спартак» и на шесть отставая от «Йокерита».

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По шайбе забросили ключевой защитник Миика Койвисто и нападающий Евгений Мозер. Лидерами команды являются вратари Иван Бочаров и Александр Еременко, защитники Илья Никулин и Юсу Хиетанен, нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

У «Динамо Москва» третье лучшее в КХЛ большинство (24,9% реализации), вполне пристойная статистика заброшенных/пропущенных шайб (в районе топ-10), но при этом слабое меньшинство — 77,9% надежности и 20-е место.

«Трактор»

В прошлой игре «Трактор» на выезде проиграл «Северстали» (2:4) — это четвертое поражение челябинцев подряд, но они пока еще сохраняют восьмое место на Востоке, дающее право на выход в плей-офф — «Сибирь» отстает на два очка.

Слабо сыграл основной вратарь Василий Демченко, по шайбе забросили топ-защитник Ник Бэйлен и молодой форвард Андрей Ерофеев. Среди лидеров отметим также нападающих Виталия Кравцова, Александра Бергстрема, Антона Глинкина, Райана Стоа, Йонаса Энлунда и травмированного Пола Щехуру.

«Трактор» может похвастаться очень хорошей как для уровня команды обороной — в среднем менее 2,5 пропущенных шайб за игру (результат в районе топ-10), и 86,7% надежности меньшинства — 5-й лучший результат. Зато атака худшая в лиге — всего 1,69 заброшенных шайб за игру.

Прогноз

«Трактор», мягко говоря, не в лучшей форме, и хотя «Динамо» также не всегда стабильно, все же рискнем с прогнозом на победу москвичей в основное время с коэффициентом 1,74. 0