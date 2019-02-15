«Сан-Хосе» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вашингтон».

«Сан-Хосе»

В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде уничтожил «Ванкувер» (7:2), и воспользовался осечкой «Калгари» чтобы занять первое место в Тихоокеанском дивизионе. Это шестая победа «Шаркс» кряду, и они делят первое-второе место в Западной конференции с «Виннипегом».

Все прогнозы на хоккей

В игре с «Кэнакс» набрали очки и забросили шайбы все четыре пятерки «Сан-Хосе», и как всегда на высоте были лидеры — защитник Брент Бёрнс отдал две результативные передачи, нападающий Эвандер Кэйн оформил дубль, по голу и передаче на счету Джо Павелски, Томаша Гертла и Мелкера Карлссона, по шайбе забросили Тимо Майер и Кэвин Лабанк, две передачи отдал Логан Кутюр.

У «Сан-Хосе» вторая по эффективности атака в НХЛ — в среднем 3,68 заброшенных шайб за игру (результативнее только «Тампа»), спецбригады тоже в числе семи лучших в Лиге, зато оборона с трудом входит даже в топ-20 — в среднем более трех пропущенных шайб за матч.

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде всухую уступил «Коламбусу» (0:3), прервав серию из четырех матчей с набранными очками. Пока что «Кэпиталз» сохраняют второе место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Блу Джекетс» и на три отставая от «Айлендерс».

Лидерами команды являются вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, важную роль играет наш Дмитрий Орлов, а в атаке многое зависит от игры российских звезд Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Также отметим Ларса Эллера, Ти Джея Оши, Никласа Бекстрема и Бретта Конноли.

«Вашингтон» тоже играет с акцентом на чужие ворота, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за игру (7-й результат в НХЛ). Но спецбригады у «Кэпиталз» посредственные, да и оборона не блещет — в среднем 3,19 пропущенных шайб за матч.

Прогноз

Прошлая встреча команд завершилась результативной гостевой победой «Шаркс» в овертайме (7:6). Букмекеры уверены в результативном матче, что касается фаворита, здесь тоже явный перевес в пользу «Сан-Хосе». Но рано или поздно серия побед «Акул» прервется, и почему бы это не сделать достаточно крепкому «Вашингтону»? Прогноз на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 2,24. 0