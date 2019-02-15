ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ПСЖМстительный Ди Мария, расстроенный Погба и беспомощный Санчес «Тампа-Бэй» — «Калгари»НХЛ. Четыре очка Кучерова, три очка у Барбашева, шат-ауты Бобровского и Худобина «Фенербахче» — «Зенит»Поражением в Стамбуле «Зенит» серьезно осложнил себе жизнь
  • 22:45
    • ЦСКА четвертый раз за сезон обыграл «Ак Барс»
  • 22:20
    • Издание France Football назвало Яшина лучшим вратарём в истории
  • 22:08
    • Марсело остался в запасе «Реала» на матч с «Аяксом»
  • 22:00
    • Сон Хын Мин сыграет в атаке «Тоттенхэма» против «Боруссии»
  • 21:48
    • СКА «всухую» одолел «Спартак»
  • 21:24
    • «Торпедо» обыграло «Локомотив» в овертайме
  • 20:54
    • СБР заблокировали спонсорский контракт на 100 миллионов рублей
    Все новости спорта

    «Вашингтону» Кузнецова и Овечкина по силам прервать серию побед «Сан-Хосе»

    «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 15 февраля 2019 года

    НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сан-Хосе Шаркс
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
    Евгений Кузнецов, «Вашингтон»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вашингтон».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» на выезде уничтожил «Ванкувер» (7:2), и воспользовался осечкой «Калгари» чтобы занять первое место в Тихоокеанском дивизионе. Это шестая победа «Шаркс» кряду, и они делят первое-второе место в Западной конференции с «Виннипегом».

    Все прогнозы на хоккей

    В игре с «Кэнакс» набрали очки и забросили шайбы все четыре пятерки «Сан-Хосе», и как всегда на высоте были лидеры — защитник Брент Бёрнс отдал две результативные передачи, нападающий Эвандер Кэйн оформил дубль, по голу и передаче на счету Джо Павелски, Томаша Гертла и Мелкера Карлссона, по шайбе забросили Тимо Майер и Кэвин Лабанк, две передачи отдал Логан Кутюр.

    У «Сан-Хосе» вторая по эффективности атака в НХЛ — в среднем 3,68 заброшенных шайб за игру (результативнее только «Тампа»), спецбригады тоже в числе семи лучших в Лиге, зато оборона с трудом входит даже в топ-20 — в среднем более трех пропущенных шайб за матч.

    «Вашингтон»

    В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде всухую уступил «Коламбусу» (0:3), прервав серию из четырех матчей с набранными очками. Пока что «Кэпиталз» сохраняют второе место в Столичном дивизионе, опережая на два очка «Блу Джекетс» и на три отставая от «Айлендерс».

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Лидерами команды являются вратарь Брэйден Холтби, защитники Джон Карлссон и Мэтт Нисканен, важную роль играет наш Дмитрий Орлов, а в атаке многое зависит от игры российских звезд Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Также отметим Ларса Эллера, Ти Джея Оши, Никласа Бекстрема и Бретта Конноли.

    «Вашингтон» тоже играет с акцентом на чужие ворота, забрасывая в среднем 3,32 шайбы за игру (7-й результат в НХЛ). Но спецбригады у «Кэпиталз» посредственные, да и оборона не блещет — в среднем 3,19 пропущенных шайб за матч.

    Прогноз

    Прошлая встреча команд завершилась результативной гостевой победой «Шаркс» в овертайме (7:6). Букмекеры уверены в результативном матче, что касается фаворита, здесь тоже явный перевес в пользу «Сан-Хосе». Но рано или поздно серия побед «Акул» прервется, и почему бы это не сделать достаточно крепкому «Вашингтону»? Прогноз на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 2,24. 0

  • Прогнозы в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
    Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Аякс — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Боруссия Д
  • Сегодня в 23:00
    •  3.79
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Питтсбург — Эдмонтон
  • Завтра в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Анахайм — Ванкувер
  • Завтра в 06:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Завтра в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Завтра в 12:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Барыс — Кунь Лунь
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Краснодар — Байер
  • Завтра в 20:55
    •  2.05
  • Прогноз на матч Славия Прага — Генк
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч БАТЭ — Арсенал
  • Завтра в 20:55
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ренн — Бетис
  • Завтра в 20:55
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Динамо Киев
  • Завтра в 20:55
    •  3.30
  • Прогноз на матч Рапид — Интер
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурицио Сарри
  • Sorry-ball. Сарри катается на коньках по тонкому льду
    • 14:55 11/02/2019     «Барселона» избежала поражения
  • «Реалу» и «Барсе» не нужен Кубок Испании. Они это доказали
    • 11:22 07/02/2019     «Реал» снова борется за чемпионство
  • «Реал» возрождается при Солари, «Атлетико» увядает при Симеоне
    • 05:50 10/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 15 февраля 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 06:30 мск.
    Тоже интересно
    Неймар в футболке Алиссона Бекера Футбол Убойные навыки. Главные пижоны европейского футболаОт форварда «Пари Сен-Жермен» до вратаря «Ливерпуля» Вчера в 21:440
  • 18:29
    • Икарди не включен в заявку «Интера» на матч Лиги Европы
  • 18:55
    • Утверждена дата боя Джошуа — Миллер
  • 18:43
    • УЕФА открыл дело по матчу «Фенербахче» — «Зенит»
    Маурицио Сарри Футбол Сарри у пропасти. Четыре главные ошибки наставника «Челси»Причины, по которым наставник «Челси» Маурицио Сарри оказался на грани увольнения Вчера в 19:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Реал» побеждать и на евроарене?
  • 3.79
    •
  • 21:37
    • Мусаев: Сделали все, чтобы быть максимально готовыми к матчу с «Байером»
  • 21:16
    • Наставник «Байера»: Чтобы пройти дальше, надо разбить «Краснодар»
  • 21:02
    • СБР утверждает, что IBU безосновательно лишил его спонсора
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. Четыре очка Кузнецова, три у Овечкина, передачи Малкина и ГолдобинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 февраля Вчера в 08:430
  • 18:16
    • Блинкова покинула турнир в Дохе
  • 17:58
    • СМИ: УЕФА может дисквалифицировать Ди Марию
  • 17:46
    • Свитолина обыграла Остапенко на турнире в Дохе
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие