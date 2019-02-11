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    «Рейнджерс» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто»
    Павел Бучневич, «Рейнджерс»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнжерс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто».
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    «Рейнджерс»

    В прошлом поединке «Рейнджерс» дома всухую проиграли «Каролине» (0:3) — это третье поражение команды в последних четырех играх, и она снова опустилась на предпоследнее место в Столичном дивизионе, отставая от зоны плей-офф Востока на девять очков.

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    Лидерами команды являются вратарь Хенрик Лункдвист, бэкапом у которого выступает россиянин Александр Георгиев, защитники Нил Пьонк, Кевин Шаттенкирк, нападающие Матс Зукарелло, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер и Кевин Хэйс. Важную роль играют российские нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников.

    По большинству показателей статистики «Рейнджерс» входят в число семи худших команд НХЛ. И только реализация большинства у клуба из Нью-Йорка на среднем уровне — 20,8%.

    «Торонто»

    В прошлой игре «Торонто» дома оказался сильнее «Оттавы» (5:4) — победа стала третьей подряд для «Лифс» и четвертой в последних пяти матчах (во всех пяти команда набирала очки). «Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Монреаль», но на 13 отставая от «Тампы», причем перед игрой с «Рейнджерс» команду ждет игра с «Монреалем».

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    В игре с «Сенаторс» результативно сыграли лидеры — гол+пас оформили нападающие Джон Таварес и Зак Хайман, по шайбе забросили Остон Мэттьюс, Андреас Йонссон и защитник Морган Райлли, две передачи на счету Митча Марнера. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал, Игорь Ожиганов в поединке не участвовал.

    Сила «Торонто» в его атаке — в среднем 3,59 заброшенных шайб за матч и 4-й лучший показатель в НХЛ. Оборона тоже входит в топ-7, а вот спецбригады чуть похуже — средние показатели.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась домашней победой «Торонто» (5:3). Букмекеры почти не сомневаются в результативном матче и победе «Торонто». Что ж, и мы также рекомендуем прогноз на победу «Лифс» в основное время с коэффициентом 2,06. 0

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    Прогноз на «Рейнджерс» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля 2019 года «Нью-Йорк Рейнжерс» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:00 мск.
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