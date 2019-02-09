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    «Колорадо» Варламова по силам прервать серию неудач в игре с «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 9 февраля 2019 года

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Айлендерс» — «Колорадо»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 21:00 мск. Прогноз на «Айлендерс» — «Колорадо».
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    «Айлендерс»

    В прошлой встрече «Айлендерс» на выезде уступили «Бостону» (1:3), проиграв третий из четырех последних поединков. «Островитяне» замедлили ход, и хотя все еще лидируют в Столичном дивизионе, отрыв от «Вашингтона» сократился до двух очков.

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    В игре с «Бостоном» единственную шайбу забросил топ-форвард Джордан Эберле. К лидерам команды отнесем также вратарей Робина Ленера и Томаса Грайсса, защитника Райана Пулока, нападающих Мэттью Барзала, Джоша Бэйли, Андерса Ли, Брока Нельсона.

    У «Айлендерс» самая надежная в НХЛ оборона и вратари — в среднем за игру команда пропускает лишь 2,34 шайбы. Но атака не входит даже в топ-20.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде дал бой «Вашингтону», но все же уступил в овертайме (3:4), проиграв пятый матч подряд. «Эвеланш» занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, но аутсайдер «Чикаго» уже догнал их по очкам.

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    Российский вратарь Семен Варламов сыграл в целом неплохо, хоть и пропустил три шайбы, но с 42 бросков. Защитник Никита Задоров очков не набирал, нападающий Владислав Каменев по-прежнему травмирован. Как обычно здорово сыграли ударные форварды «Колорадо» — Мико Рантанен и Натан Маккинон забросили по шайбе, Габриэль Ландескуг отдал две передачи, еще один гол на счету Колина Уилсона.

    «Колорадо» обладает очень сильной линией нападения, входящей в топ-7 лучших в НХЛ — в среднем 3,32 заброшенные шайбы за игру и 24% реализации большинства. Зато оборона в пятерке худших в Лиге.

    Прогноз

    Первая встреча команд завершилась выездной победой «Айлендерс» (4:1). В этот раз букмекеры тоже отдают предпочтение «Айлендерс», но мы рискнем с прогнозом на победу «Колорадо», который в прошлой игре подал признаки жизни, и похоже, вскоре должен прервать серию поражений — победа «Эвеланш» в матче с коэффициентом 2,49. 0

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    Прогноз на «Айлендерс» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.49. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 2019 года «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 21:00 мск.
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