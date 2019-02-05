«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 февраля 2019 года казанский «Ак Барс» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Торпедо».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» прервал свою серию из трех поражений, обыграв на выезде «Спартак» (5:2), хотя в целом в последних восьми играх у казанцев лишь две победы. Тем не менее, даже такие результаты позволили «Ак Барсу» подняться на третье место Востока, отставая на два очка от «Барыса», но опережая на одно «Авангард» и «Магнитку».

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Результат в матче со «Спартаком» сделали лидеры — топ-форвард Иржи Секач оформил гол+пас, по шайбе на счету Станислава Галиева и Артема Лукоянова, защитников Андрея Педана и Пола Постма, две передачи отдал один из ключевых нападающих Джастин Азеведо. Травмирован основной вратарь Эмиль Гарипов, среди ключевых исполнителей также нападающие Данис Зарипов, Антон Ландер, Роб Клинхаммер.

У «Ак Барса» одна из сильнейших линий обороны в КХЛ — в среднем 2,21 пропущенные шайбы за матч и 6-й показатель. Атака тоже входит в топ-10, но с реализацией большинства настоящая катастрофа — лишь 13,7% и третий худший результат в Лиге.

«Торпедо»

В прошлой игре «Торпедо» дома в овертайме уступило «Нефтехимику» (2:3), проиграв в шестой раз из последних восьми поединков. Но очко нижегородцы, идущие на 7-м месте Востока, набрали, и теперь опережают «Трактор» уже на три балла, но отстают от «Салавата Юлаева» на десять.

По шайбе в игре с «Нефтехимиком» забросили лидер атаки Энди Миэл и защитник Михаил Орлов. Среди лидеров отметим травмированного вратаря Станислава Галимова, защитников Филипа Хольма и Денис Баранцева, нападающих Михаила Варнакова, Дамира Жафьярова и Дениса Паршина.

У «Торпедо» одна из сильнейших атак в КХЛ, входящая в топ-7, спецбригады на среднем уровне, но все портит ужасная игра в обороне — в среднем более трех пропущенных шайб за игру — хуже только «Слован».

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в успехе «Ак Барса», но у мы рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,97 — сильная оборона казанцев вряд ли даст развернуться атаке соперника. 0