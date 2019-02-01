«Торпедо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 1 февраля 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 1 февраля 2019 года нижегородское «Торпедо» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Локомотив».

«Торпедо»

В пошлом поединке «Торпедо» на выезде проиграло «Нефтехимику» (1:3) — это второе поражение команды подряд и восьмое в последних десяти играх. Нижегородцы в явном кризисе, но пока что сохраняют 7-е место на Востоке, опережая на два очка «Трактор».

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«Торпедо» позволило «Нефтехимику» нанести по своим воротам 55 бросков, тогда как сами нижегородцы лишь 17 раз потревожили вратаря соперника. Единственную шайбу забросил ключевой нападающий Михаил Варнаков. Травмирован основной вратарь Станислав Галимов. Среди важных исполнителей — защитники Мэт Боди, Филип Хольм, нападающие Дамир Жафьяров, Энди Миэл, Денис Паршин, Антон Шенфельд.

У «Торпедо» очень сильная линия нападения — в среднем за игру команда забрасывает 2,85 шайб, что является 7-м лучшим результатом в КХЛ. Спецбригады чуть ниже среднего, а все достоинства атаки нивелирует вторая худшая в Лиге оборона — в среднем 3,11 пропущенных шайб за игру (хуже только «Слован»).

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» на выезде разобрался с «Северсталью» (4:2), одержав седьмую победу подряд. Ярославцы набрали отличный ход, закрепились на третьем месте Запада, и уже на пять очков опережают «Йокерит», но отстают от ЦСКА на 11 баллов.

В игре с «Северсталью» гол+пас оформил нападающий Егор Коршков, по шайбе забросили Брэндон Козун, Артем Ильенко и Владислав Картаев, основной вратарь Илья Коновалов отразил 27 из 29 бросков. Среди лидеров отметим также защитника Якуба Накладала, нападающих Дениса Алексеева, Андрея Локтионова, Егора Аверина и травмированного Петри Контиолу.

«Локомотив» делает упор на оборону — у ярославцев лучшее в КХЛ меньшинство (92,1% надежности), и пропускают они всего 1,82 шайбы в среднем за матч (3-й результат). Но и в атаке команда в последних матчах подтянула показатели к топ-10.

Прогноз

Соперники сыграли два матча в сезоне, обменявшись домашними победами — «Локомотив» взял два очка в серии буллитов (4:3), а «Торпедо» в основное время (4:2). Сейчас «Торпедо» в ужасной форме, тогда как «Локомотив» на ходу. Рискнем с прогнозом на победу «Локомотива» в основное время с коэффициентом 2,13. 0