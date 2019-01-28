«Адмирал» — «Амур». Прогноз и ставки на матч КХЛ 28 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 28 января 2019 года владивостокский «Адмирал» примет хабаровский «Амур». Начало матча — 12:00 мск. Прогноз на «Адмирал» — «Амур».

«Адмирал»

В прошлом матче «Адмирал» дома уступил «Сибири» (3:5), прервав серию из двух побед подряд. Но в целом клуб из Владивостока занимает предпоследнее место на Востоке, и отстает от зоны плей-офф на 18 очков.

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Лидер нападения Владимир Бутузов выстрелил дублем, гол+пас у Юрия Петрова. Среди ключевых игроков отметим вратаря Никиту Серебрякова, защитников Александра Угольникова, Кирилла Дьякова, нападающих Константина Глазачева, Дениса Вихарева и Александра Черникова.

По всем показателям статистики «Адмирал» находится в нижней части КХЛ, но самое слабое место — игра в обороне. В среднем «Адмирал» пропускает более трех шайб за игру — это четвертый худший результат в Лиге.

«Амур»

В прошлом поединке «Амур» дома сенсационно всухую обыграл «Салават Юлаев» (3:0), прервав серию из 10 поражений подряд. «Амур» занимает последнее место на Востоке, ни о каком плей-офф речь не идет, и лишь «Слован» в целом играет хуже, чем хабаровчане.

Вратарь Марек Лангхаммер стал одним из героев матча, отразив 22 броска и оформив первый шатаут в сезоне. Лидер атаки Тома Зохорна сделал дубль, гол+пас у Игоря Руденкова, две передачи отдал Валентин Пянов — все трое представляют ударную тройку.

По всем без исключения показателям «Амур» занимает места от 20-го и ниже, но особенно плохо у хабаровчан с атакой (в среднем лишь 1,87 шайб за игру и 23-й показатель), и с меньшинством, которое самое худшее в КХЛ (72,6%).

Прогноз

Это четвертая встреча соперников в сезоне — в первом матче победу одержал «Амур» (3:0), но затем дважды выиграл «Адмирал» (3:1 и 2:0). Учитывая опыт трех встреч, прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,83. 0