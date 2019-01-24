«Торонто» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 января 2019 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Торонто» — «Вашингтон».

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» проиграл даже одному их аутсайдеров НХЛ «Аризоне» (2:4), проиграв второй матч подряд и седьмой в последних десяти поединках. «Мэйпл Лифс» в кризисе, но пока еще сохраняют второе место в Атлантическом дивизионе, хотя «Бостон» и «Монреаль» отстают всего на один балл.

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«Торонто» играет слабо во всех линиях, но отметим голы лидера команды Джона Тавареса и молодого защитника Трэвиса Дермотта. Среди лидеров также вратарь Фредерик Андерсен, защитник Морган Райлли, нападающие Митч Марнер, Остон Мэттьюз и Каспери Капанен. Российские защитники Игорь Ожиганов и Никита Зайцев очков не набирали. Травмированы ключевые игроки — защитник Джейк Гардинер, нападающий Андреас Джонссон.

В последнее время статистика «Торонто» заметно ухудшилась, но «Мэйпл Лифс» по всем показателям статистики все еще входят в топ-10 НХЛ, а наиболее сильной стороной команды остается нападение — в среднем 3,50 заброшенных шайб за матч (4-е место).

«Вашингтон»

В прошлом матче «Вашингтон» на выезде был разбит «Чикаго» (5:8) — это пятое поражение «Кэпиталз» подряд, а перед встречей с «Торонто» их ждет выезд в Сан-Хосе. «Вашингтон» занимает третье место в Столичном дивизионе, но «Коламбус» сверху в одном очке, а «Питтсбурга» снизу отстает на столько же баллов.

Провальный матч получился у вратаря Брэйдена Холтби, зато результативно сыграли защитники — россиянин Дмитрий Орлов и Мэтт Нисканен заработали гол+пас, Джон Карлссон оформил дубль. Форварды Ти Джей Оши и Андре Бураковски отдали по две передачи, а вот российские лидеры атаки Евгений Кузнецов и Александр Овечкин завершили матч без очков.

«Вашингтон» тоже делает упор на атаку, забрасывая в среднем 3,31 шайбы за матч (8-е место). Но при этом у «Кэпиталз» плохая оборона, которая не входит даже в топ-20.

Прогноз

В первом матче в сезоне «Торонто» на выезде обыграл «Вашингтон» (4:2). Сейчас соперники в кризисе, и тяжело сказать, у кого больше шансов, хотя букмекеры отдают предпочтение «Лифс». Мы же рискнем с прогнозом на победу «Кэпиталз» в матче с коэффициентом 2,22 — обладая столь мощным составом, пора прерывать серию неудач. 0