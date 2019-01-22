«Кунь Лунь» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч КХЛ 22 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 22 января 2019 года китайский «Кунь Лунь» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 14:30 мск. Прогноз на «Кунь Лунь» — «Салават Юлаев».

«Кунь Лунь»

В прошлом матче «Кунь Лунь» дома был разбит «Локомотивом» (1:5) — это третье поражение китайцев подряд и все три домашние. Впереди у «Кунь Луня» еще четыре игры в родных стенах — по две с «Салаватом» и «Авангардом». Команда занимает 9-е место на Востоке, но отстает от зоны плей-офф уже на восемь оков.

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Слабо сыграл вратарь Томи Кархунен, которого заменили после трех шайб, единственную шайбу забросил защитник Виктор Бартли. Главная проблема «Кунь Луня» в переполненном лазарете — травмированы защитники Оскарс Бартулис, Кришьянис Редлихс, Марк-Андре Граньяни, нападающие Вели-Матти Савинайнен, Кори Кейн, Джош Николс, Йохан Сандстрем. Среди лидеров отметим защитника Виле Лаюнена и нападающего Брэндона Йипа.

По большинству статистических показателей «Кунь Лунь» плетется в конце второго десятка команд КХЛ, но по игре в меньшинстве представитель Китая входит в топ-10 — 82,9% надежности.

«Салават Юлаев»

В прошлом поединке «Салават Юлаев» на выезде в овертайме проиграл «Барысу» (0:1) — это третье поражение уфимцев подряд (все три на выезде) после четырех кряду побед. «Салават» занимает 6-е место на Востоке, отставая от «Барыса» уже на семь очков, и на девять опережая «Торпедо».

Отлично сыграл вратарь Юха Метсола, который отразил 44 из 45 бросков, но провальный поединок выдала атака команды. Среди лидеров выделим защитников Филипа Ларсена и Захара Арзамасцева, нападающих Владимира Ткачева, Линуса Умарка, Тиму Харткайнена, Антона Бурдасова, Йонаса Кемппайнена и Дмитрия Кугрышева.

По всем показателям «Салават Юлаев» входит в топ-10 команд КХЛ, но в последнее время четко вырисовалась тенденция к более успешной игре уфимцев именно в спецбригадах — 86,6% надежности в меньшинстве (4-е место), 24,2% реализации большинства (5-е).

Прогноз

Команды сыграли два матча в сезоне, и оба раза «Салават» на своем льду праздновал победы (5:0 и 7:4). Сейчас соперники не в форме, но уфимцы выглядят предпочтительнее — прогнозируем победу «Салавата Юлаева» в основное время с коэффициентом 2,16. 0