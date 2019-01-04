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    «Динамо Москва» и «Автомобилист» могут сыграть вничью в основное время

    «Динамо Москва» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 января 2019 года

    КХЛ Автомобилист Динамо
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Автомобилист»
    Александр Еременко, «Динамо Москва»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января 2019 года московское «Динамо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Автомобилист».
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    «Динамо Москва»

    В прошлом матче «Динамо Москва» проиграло на выезде рижскому «Динамо» (4:5), прервав серию из шести подряд побед, которая закрепила москвичей на 6-м месте в Западной конференции, причем от «Спартака», идущего пятым, бело-голубых отделяет лишь одно очко.

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    В игре с Ригой слабо сыграл вратарь Александр Еременко, которого после 4-й шайбы заменил Иван Бочаров. Зато как всегда на высоте оказалась ударная тройка атаки — Вадим Шипачев набрал три (1+2) очка, гол+пас у Даниила Тарасова, шайба на счету Дмитрия Кагарлицкого, еще один гол (первый в сезоне) провел Руслан Карлин, ассистентский дубль у защитника Юсо Хиетанена. Травмированы защитник Миика Койвисто, форварды Максим Афиногенов и Андрей Алексеев.

    «Динамо» показывает в основном средние результаты, особенно что касается заброшенных/пропущенных шайб, зато заметен сильный контраст в игре спецбригад — третье лучшее в КХЛ большинство (25,7% реализации) и третье худшее меньшинство (74,5% надежности).

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» дома обыграл «Динамо Минск» (2:1), одержав пятую победу подряд и девятую в последних десяти матчах. Сейчас клуб из Екатеринбурга уверенно лидирует в Восточной конференции и отстает на один бал от ЦСКА в общей таблице КХЛ.

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    В игре с минчанами по шайбе забросили нападающие Александр Кучерявенко и Александр Торченюк, среди лидеров команды отметим вратаря Якуба Коваржа, защитника Ивана Вишневского, нападающих Стефана Да Косту, Найджела Доуса, Анатолия Голышева, Дэна Сэкстона и Франсиса Паре. Лазарет переполнен — травмированы защитники Станислав Егоршев, Кирилл Кольцов, нападающие Григорий Белоусов, Вячеслав Литовченко и Виталий Попов.

    «Автомобилист» одна из самых сильных команд КХЛ текущего сезона, в том числе в плане статистики. У клуба из Екатеринбурга самые сильные спецбригады большинства (30,7% реализации), и он входит в топ-3 по заброшенным/пропущенным шайбам в целом. Единственный минус — слабое меньшинство с надежностью в 79,5% (16-е место).

    Прогноз

    В первой встрече в сезоне «Автомобилист» дома обыграл «Динамо» 1:0. Сейчас обе команды набрали хороший ход, и шансы на победу примерно равны. Чуть больше шансов отдают «Автомобилисту», но «Динамо» играет дома. Так что рискнем с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 3,80. 0

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    Прогноз на «Динамо Москва» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 января 2019 года московское «Динамо» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск.
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