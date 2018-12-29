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    «Адмирал» попробует не пропустить быстрый гол от СКА

    «Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2018 года

    КХЛ Адмирал СКА
    Прогноз на «Адмирал» — СКА
    Павел Дацюк, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря 2018 года владивостокский «Адмирал» примет питерский СКА. Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — СКА.
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    «Адмирал»

    В прошлом матче «Адмирал» дома обыграл «Витязь» (4:2), одержав вторую победу в последних трех матчах, что является очень хорошим результатом для команды, занимающей последнее место в КХЛ.

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    Интересно, что в матче с «Витязем» очки набрали игроки всех четырех пятерок, а шайбы забросили три из четырех — по голу на счету Константина Глазачева, Василия Стрельцова, Кирилла Воронина и Олега Зайцева, два ассиста у Дениса Вихарева. Хороший поединок удался голкиперу Никите Серебрякову, который отразил 28 из 30 бросков. Травмированы защитник Тимур Таратунин, нападающие Никита Сироткин и Александр Мерескин.

    В составе «Адмирала» почти нет известных имен, много молодежи и в целом эта команда заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. Статистика тоже не впечатляет — места с 20-го и ниже, а по игре в меньшинстве «Адмирал» вовсе предпоследний.

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде засушил «Амур» (2:0), приложив минимум усилий для достижения максимального результата. Это вторая подряд победа армейцев и восьмая в последних десяти играх. СКА занимает второе место на Западе, отставая от ЦСКА на четыре очка.

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    В игре с «Амуром» шестой в сезоне шатаут оформил голкипер Игорь Шестеркин, но по его воротам нанесли всего 15 бросков. По шайбе забросили нападающий Наиль Якупов и защитник Артем Земченок, отметим и результативную передачу лучшего бомбардира команды Никиты Гусева. Лазарет СКА пуст.

    По всем без исключения показателям статистики СКА входит в топ-3 команд КХЛ, но лучше всего выглядит атакующая линия с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком во главе — в среднем 3,39 заброшенных шайб за матч и 1-е место в Лиге.

    Прогноз

    СКА абсолютный фаворит матча, но можно попробовать спрогнозировать позднюю первую шайбу, заброшенную с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,99. Армейцы Питера проводят затяжную выездную серию и поэтому у «Адмирала» есть шанс попробовать сдержать соперника хотя бы в начале матча. 0

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    Прогноз на «Адмирал» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря 2018 года владивостокский «Адмирал» примет питерский СКА. Начало матча — 12:30 мск.
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