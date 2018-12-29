«Адмирал» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 29 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 29 декабря 2018 года владивостокский «Адмирал» примет питерский СКА. Начало матча — 12:30 мск. Прогноз на «Адмирал» — СКА.

«Адмирал»

В прошлом матче «Адмирал» дома обыграл «Витязь» (4:2), одержав вторую победу в последних трех матчах, что является очень хорошим результатом для команды, занимающей последнее место в КХЛ.

Все прогнозы на КХЛ

Интересно, что в матче с «Витязем» очки набрали игроки всех четырех пятерок, а шайбы забросили три из четырех — по голу на счету Константина Глазачева, Василия Стрельцова, Кирилла Воронина и Олега Зайцева, два ассиста у Дениса Вихарева. Хороший поединок удался голкиперу Никите Серебрякову, который отразил 28 из 30 бросков. Травмированы защитник Тимур Таратунин, нападающие Никита Сироткин и Александр Мерескин.

В составе «Адмирала» почти нет известных имен, много молодежи и в целом эта команда заслуженно занимает последнее место в турнирной таблице. Статистика тоже не впечатляет — места с 20-го и ниже, а по игре в меньшинстве «Адмирал» вовсе предпоследний.

СКА

В прошлом матче СКА на выезде засушил «Амур» (2:0), приложив минимум усилий для достижения максимального результата. Это вторая подряд победа армейцев и восьмая в последних десяти играх. СКА занимает второе место на Западе, отставая от ЦСКА на четыре очка.

В игре с «Амуром» шестой в сезоне шатаут оформил голкипер Игорь Шестеркин, но по его воротам нанесли всего 15 бросков. По шайбе забросили нападающий Наиль Якупов и защитник Артем Земченок, отметим и результативную передачу лучшего бомбардира команды Никиты Гусева. Лазарет СКА пуст.

По всем без исключения показателям статистики СКА входит в топ-3 команд КХЛ, но лучше всего выглядит атакующая линия с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком во главе — в среднем 3,39 заброшенных шайб за матч и 1-е место в Лиге.

Прогноз

СКА абсолютный фаворит матча, но можно попробовать спрогнозировать позднюю первую шайбу, заброшенную с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,99. Армейцы Питера проводят затяжную выездную серию и поэтому у «Адмирала» есть шанс попробовать сдержать соперника хотя бы в начале матча. 0