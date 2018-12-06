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    Спецбригады станут определяющим фактором в игре «Сент-Луиса» Тарасенко против «Эдмонтона»

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки на матч НХЛ 6 декабря 2018 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря 2018 года «Сент-Луис Блюз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон».
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    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде был разбит «Аризоной» (1:6), потерпев свое третье поражение в последних четырех матчах и седьмое в последних десяти. «Блюз» опустились на последнее место в Центральном дивизионе, пропустив вперед даже кризисный «Чикаго».

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    В игре с «Аризоной» единственную шайбу забросил нападающий Роберт Томас, и как всегда слабо сыграл вратарь — на этот раз второй номер «Сент-Луиса» Чэд Джонсон. Среди лидеров отметим нападающих Райан О’Райли и нашего Владимира Тарасенко, который до матча с «Аризоной» забрасывал шайбы три поединка подряд и набирал очки четыре матча кряду.

    Еще один российский нападающий Иван Барбашев в последних пяти матчах набрал два (1+1) очка. Не могут помочь команде из-за травм защитники Карл Гуннарссон и Алекс Пьетранжело, нападающие Джейден Шварц и Александр Стин.

    «Сент-Луис» выделяется своими спецбригадами, входя в топ-10 лучших команд НХЛ — 23,8% реализации большинства и 81,7% надежности в меньшинстве. Но в равных составах «Блюз» играют гораздо хуже, а по пропущенным шайбам и вовсе одни из худших в НХЛ — в среднем 3,40 шайб за матч и 25-й показатель.

    «Эдмонтон»

    В прошлом матче «Эдмонтон» на выезде проиграл «Далласу» (1:4), прервав серию из трех побед подряд. В целом в последних десяти матчах «Ойлерз» взяли пять побед, и занимают 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, отставая от топ-тройки на три очка.

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    В игре с «Далласом» не лучшим образом сыграл вратарь Мико Коскинен, пропустив трижды с 24 бросков (еще одна шайба влетела в пустые ворота). Единственную шайбу (и первую в сезоне) забросил форвард Джухар Хайра. Среди лидеров отметим, конечно же, Коннора Макдэвида, Райана Ньюджент-Хопкинса и Леона Драйзатля. Травмирован нападающий Тобиас Ридер.

    Ни по одному из показателей статистики «Эдмонтон» не входит в топ-10. Разве что в большинстве «Ойлерз» выглядят относительно неплохо, реализуя 21,2% своих попыток. Но при этом ужасно играют в меньшинстве (лишь 75,6% надежности) и забрасывают очень мало шайб в целом (в среднем 2,63 за игру и лишь 27-е место).

    Прогноз

    Оба соперника хорошо играют в большинстве, и при этом «Ойлерз» ужасно выглядят в меньшинстве. Есть вероятность, что именно спецбригады могут стать одним из определяющих факторов в матче. Можно рискнуть с прогнозом на реализацию большинства обеими командами — больше 1,5 с коэффициентом 2,60. 0

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    Прогноз на «Сент-Луис» — «Эдмонтон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.60. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 6 декабря 2018 года «Сент-Луис Блюз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Начало матча — 04:00 мск.
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