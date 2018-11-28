«Монреаль» — «Каролина». Прогноз и ставки на матч НХЛ 28 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 28 ноября 2018 года «Монреаль Канадиенс» примет «Каролину Харрикейнз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Монреаль» — «Каролина».

«Монреаль»

В прошлом матче «Монреаль» уступил «Бостону» (2:3), потерпев свое четвертое поражение подряд, которое отбросило команду уже на пятое место в Столичном дивизионе. Но «Канадиенс» пока что удерживаются в зоне плей-офф Восточной конференции.

Все прогнозы на НХЛ

В игре с «Бостоном» шайбами в составе «Монреаля» отметились нападающие Томаш Татар и второй бомбардир команды Джонатан Друэн. Неплохо сыграл вратарь Кэри Прайс, но все же пропустил трижды с 35 бросков. В целом среди лидеров команды также нужно отметить лучшего бомбардира Макса Доми и защитника Джеффа Питри. В лазарете находятся защитник Ноа Юулсен, нападающие Пол Байрон и Йоел Армиа.

«Монреаль» не может похвастаться выдающейся статистикой или хорошим балансом линий. Единственный показатель, по которому «Канадиенс» входят в топ-15 — это игра в атаке (в среднем 3,08 заброшенных шайб за матч). Но при этом у команды предпоследнее в лиге большинство (14,9%) и четвертая с конца оборона (в среднем 3,38 пропущенных шайб за матч).

«Каролина»

В прошлом матче «Каролина» на выезде уступила одному из своих главных конкурентов «Айлендерс» (1:4), и опустилась на 5-е место в Столичном дивизионе, выпав также из зоны плей-офф Западной конференции. Но в целом в последних шести матчах «Харрикейнз» одержали четыре победы.

В игре с «Айлендерс» единственную шайбу «Каролины» забросил нападающий Джастин Уильямс, слабо сыграл вратарь Скотт Дарлинг, пропустив четыре шайбы с 19 бросков. Наш нападающий Андрей Свечников не набрал очки впервые после двух результативных матчей, а всего на его счету уже 11 (5+6) очков в 23 поединках. Среди лидеров также отметим двух финских форвардов — Себастьяна Ахо и Теуво Теравайнена. В лазарете защитники Брэтт Песс и Хейден Флери.

«Каролина» весьма неплохо выглядит при игре в обороне, пропуская в среднем 2,83 шайбы за матч, что является 11-м результатом во всей НХЛ. Но атака у «Харрикейнз» гораздо слабее (пятая худшая), и очень слабо выглядят спецбригады.

Прогноз

«Монреаль» после серии неудач захочет реабилитироваться дома, но и «Каролине» нужны очки, чтобы держаться в зоне плей-офф или рядом с ней. Рискнем спрогнозировать открытый матч и тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,85. 0