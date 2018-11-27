«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 ноября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» дома разбил минское «Динамо» (6:1), реабилитировавшись за неожиданное выездное поражение от «Сибири» (0:1). В целом в последних пяти матчах уфимцы одержали четыре победы, и подобрались к лидирующей шестерке Восточной конференции.

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В игре с «Динамо» голами отметились все четыре пятерки «Салавата», а нападающий Линус Умарк сумел отдать четыре результативные передачи. Дмитрий Кугрышев отметился голом и передачей, по шайбе записали себе в актив Антон Бурдасов, Теему Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Максим Майоров и защитник Захар Арзамасцев, забросив впервые в сезоне. В лазарете защитник Григорий Панин и нападающий Вячеслав Солодухин.

«Салават Юлаев» — это достаточно сбалансированная команда, с более выраженным акцентом на оборону. В среднем уфимцы пропускают лишь 1,93 шайбы за матч (5-й показатель) и показывают 90,1% надежности в меньшинстве (2-е место). Однако и по игре в атаке и большинстве «Салават» входит в восьмерку сильнейших в Лиге.

«Автомобилист»

В прошлом матче «Автомобилист» дома уступил «Ак Барсу» (3:4), потерпев свое третье поражение подряд (все — дома), и пятое в последних шести матчах. «Автомобилист» явно вошел в кризис, и уже потерял первое место в общей турнирной таблице КХЛ, но еще сохраняет лидерство на Востоке, опережая «Ак Барс» на шесть очков и «Авангард» на семь.

В игре с «Ак Барсом» дебютировал голкипер Андрей Макаров, пропустив четыре шайбы с 35 бросков. Также первую шайбу в сезоне забросил защитник Ефим Гуркин. Среди лидеров отметим гол+пас Дэна Секстона, шайбу Найджела Доуса, передачи Анатолия Голышева и Франсиса Паре. Главная проблема команды — травма основного вратаря Якуба Коваржа, также в лазарете защитник Никита Трямкин, нападающие Григорий Белоусов и Виталий Попов.

Несмотря на серию поражений в последних матчах, «Автомобилист» по-прежнему входит в топ-5 команд КХЛ как по игре в атаке, так и по игре в обороне, а большинство у подопечных Андрея Мартемьянова вовсе лучшее в КХЛ (31,5% реализации). Однако есть проблемы с игрой в меньшинстве — лишь 79,2% надежности и 14-й результат.

Прогноз

4.24 Прогноз: Ничья в основное время Сделать ставку!

«Салават Юлаев» набрал хороший ход в последних матчах, а вот «Автомобилист», наоборот, терпит поражение за поражением. Но потенциал у клуба из Екатеринбурга все еще большой, и проигрывать четвертый матч подряд лидеру Востока нельзя, так что они будут цепляться за результат. Можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0