ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
    Вся лентаСамое главное
    Себастьян ДриуссиПлан «Зенита» сработал. «Сине-бело-голубые» сдержали «Ростов» «Лос-Анджелес» одержал победуНХЛ. Две передачи Кучерова и перевод Ковальчука в четвертое звено Олег КононовКононов начал в «Спартаке» за здравие
  • 12:37
    • Беспалов, Хольм, Зернов и Коновалов — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 12:20
    • Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
  • 11:51
    • СМИ: Дембеле попросил «Барселону» продать его
  • 11:35
    • «Фратрия» выступила против капитанства Глушакова
  • 11:24
    • «Бавария» уволит Ковача в случае поражения от «Бенфики»
  • 10:05
    • Медведева назвала причины ухода от Тутберидзе
  • 08:11
    • «Орландо» выиграл у «Лейкерс», 35 очков Уэйда не спасли «Майами»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» попробует прервать серию поражений в поединке против «Салавата Юлаева»

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 ноября 2018 года

    КХЛ Автомобилист Салават Юлаев
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист»
    Андрей Макаров, «Автомобилист»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 ноября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист».

    «Салават Юлаев»

    В прошлом матче «Салават Юлаев» дома разбил минское «Динамо» (6:1), реабилитировавшись за неожиданное выездное поражение от «Сибири» (0:1). В целом в последних пяти матчах уфимцы одержали четыре победы, и подобрались к лидирующей шестерке Восточной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре с «Динамо» голами отметились все четыре пятерки «Салавата», а нападающий Линус Умарк сумел отдать четыре результативные передачи. Дмитрий Кугрышев отметился голом и передачей, по шайбе записали себе в актив Антон Бурдасов, Теему Хартикайнен, Йонас Кемппайнен, Максим Майоров и защитник Захар Арзамасцев, забросив впервые в сезоне. В лазарете защитник Григорий Панин и нападающий Вячеслав Солодухин.

    «Салават Юлаев» — это достаточно сбалансированная команда, с более выраженным акцентом на оборону. В среднем уфимцы пропускают лишь 1,93 шайбы за матч (5-й показатель) и показывают 90,1% надежности в меньшинстве (2-е место). Однако и по игре в атаке и большинстве «Салават» входит в восьмерку сильнейших в Лиге.

    «Автомобилист»

    В прошлом матче «Автомобилист» дома уступил «Ак Барсу» (3:4), потерпев свое третье поражение подряд (все — дома), и пятое в последних шести матчах. «Автомобилист» явно вошел в кризис, и уже потерял первое место в общей турнирной таблице КХЛ, но еще сохраняет лидерство на Востоке, опережая «Ак Барс» на шесть очков и «Авангард» на семь.

    В игре с «Ак Барсом» дебютировал голкипер Андрей Макаров, пропустив четыре шайбы с 35 бросков. Также первую шайбу в сезоне забросил защитник Ефим Гуркин. Среди лидеров отметим гол+пас Дэна Секстона, шайбу Найджела Доуса, передачи Анатолия Голышева и Франсиса Паре. Главная проблема команды — травма основного вратаря Якуба Коваржа, также в лазарете защитник Никита Трямкин, нападающие Григорий Белоусов и Виталий Попов.

    Несмотря на серию поражений в последних матчах, «Автомобилист» по-прежнему входит в топ-5 команд КХЛ как по игре в атаке, так и по игре в обороне, а большинство у подопечных Андрея Мартемьянова вовсе лучшее в КХЛ (31,5% реализации). Однако есть проблемы с игрой в меньшинстве — лишь 79,2% надежности и 14-й результат.

    Прогноз

    4.24
  • Прогноз: Ничья в основное время
  • Сделать ставку!

    • «Салават Юлаев» набрал хороший ход в последних матчах, а вот «Автомобилист», наоборот, терпит поражение за поражением. Но потенциал у клуба из Екатеринбурга все еще большой, и проигрывать четвертый матч подряд лидеру Востока нельзя, так что они будут цепляться за результат. Можно рискнуть с прогнозом на ничью в основное время с коэффициентом 4,24. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Металлург — Торпедо
  • Сегодня в 17:00
    •  5.04
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Завтра в 03:00
    •  1.56
  • Прогноз на матч АЕК — Аякс
  • Завтра в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Виктория
  • Завтра в 20:55
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Шахтер
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Рома — Реал
  • Завтра в 23:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Сити
  • Завтра в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Янг Бойз
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Бенфика
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Валенсия
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Реал» снова переживает потрясения
  • Поезд «Реала» сошел с рельсов
    • Вчера в 04:20     Клаудио Раньери
  • Спасти «Фулхэм». Раньери обязан доказать свой элитарный статус
    • 15:53 23/11/2018     «МЮ» — «Кристал Пэлас»
  • О топ-четверке речи не идет. «МЮ» опять споткнулся
    • Вчера в 15:43
    Рекомендуем бонусы
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.24. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 ноября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет екатеринбургский «Автомобилист». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    «Эйбар» — «Реал» Футбол Примера. «Севилья» вышла в лидеры крупное поражение «Реала», «Атлетико» упустил победу над «Барселоной»Подробности матчей 13-го тура испанской Примеры 00:560
  • 12:08
    • Суд по делу Аленичева состоится в конце декабря
  • 10:19
    • «Милан» интересуется полузащитником «Челси»
  • 09:55
    • В MLS прошли первые полуфинальные матчи
    «Тоттенхэм» — «Челси» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» победил «Челси», «МанСити» разгромил «Вест Хэм», «Ливерпуль» обыграл «Уотфорд»Результаты матчей тринадцатого тура чемпионата Англии 00:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ньюкасл» продлит беспроигрышную серию
  • 5.04
    •
  • 09:47
    • Команда Сколари стала чемпионом Бразилии
  • 01:03
    • Хет-трик Товена принес «Марселю» победу над «Амьеном»
  • 00:46
    • «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Бетисом»
    «Локомотив» — «Урал» Футбол РПЛ. «Зенит» одолел «Ростов», «Локо» уступил «Уралу», Кононов начал в «Спартаке» с победыОбзор матчей 15-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:040
  • 22:34
    • Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Ганновер»
  • 22:24
    • «Лацио» спасся от поражения в матче с «Миланом»
  • 20:56
    • «Зенит» в Петербурге победил «Ростов»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие