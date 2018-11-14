«Авангард» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 14 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 14 ноября 2018 года омский «Авангард» примет московское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Динамо Москва».

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» на своем льду засушил «Амур» (3:0), одержав четвертую домашнюю победу подряд и шестую в последних семи матчах. Сейчас «Авангард» закрепился на втором месте Восточной конференции, и игрой с «Динамо» омичи заканчивают шестиматчевую домашнюю серию.

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В игре с «Амуром» свой четвертый шатаут в сезоне оформил вратарь Игорь Бобков, отразив 21 бросок в створ. Также очень важно отметить первую шайбу новичка команды шведского защитника Виктора Стольберга в первой же игре за «Авангард», еще по голу записали лидеры атаки — Сергей Широков и Денис Зернов. В лазарете пребывают вратарь Кари Рамо и защитник Максим Березин.

«Авангард» достаточно сбалансированная команда, которая входит в топ-5 КХЛ как по результативности атаки, так и по надежности в обороне. Игра в меньшинстве вовсе третья лучшая в Лиге (88,1% надежности), но есть проблемы с игрой в численном преимуществе — лишь 14,8% реализации и 20-я позиция из 25-ти.

«Динамо Москва»

В прошлом поединке «Динамо» в московском дерби на своем льду уступило «Спартаку» (1:2), прервав серию из двух подряд побед, хотя обе были добыты в дополнительное время. А всего в десяти последних матчах бело-голубые выиграли лишь четыре раза, что оставляет их на 9-м месте в Западной конференции, в двух очках от зоны плей-офф.

В игре со «Спартаком» единственную шайбу «Динамо» (и свою первую в сезоне) забросил нападающий Игорь Макаров. Ассистировал ему один из лучших бомбардиров команды Дмитрий Кагарлицкий. Также нужно выделить ключевую для «Динамо» роль Вадима Шипачева. Не совсем удачно отыграл вратарь Иван Бочаров, пропустив дважды с 19 бросков. В списке травмированных находятся нападающие Владислав Ефремов, Патрик Закриссон и Максим Афиногенов.

«Динамо» — это команда большинства. Шипачев, Кагарлицкий и компания реализуют 28,1% своих попыток в численном преимуществе, что является 3-м показателем в КХЛ. Но в равных составах как по заброшенным так и по пропущенным шайбам москвичи занимают лишь 15-е места, а меньшинство вовсе абсолютно худшее во всей Лиге — лишь 67,8% надежности.

Прогноз

Первая встреча соперников в сезоне завершился крупным домашним поражением «Динамо» (1:5). Сейчас мы также рискнем спрогнозировать победу «Авангарда» в основное время с коэффициентом 1,71. 0