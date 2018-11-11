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    «Лос-Анджелес» Ковальчука не справится с «Калгари»

    «Лос-Анджелес» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч НХЛ 11 ноября 2018 года

    НХЛ Лос-Анджелес Кингз Калгари Флэймз
    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Калгари»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 06:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Калгари».
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    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома уступил «Миннесоте» (1:3), прервав серию из двух побед подряд. Но если брать результаты со старта сезона в целом, «Кингз» выиграли лишь пять из 15 матчей, и делят последнее место во всей НХЛ с «Флоридой».

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    В игре с «Миннесотой» единственную шайбу забросил защитник Джейк Маззин, и она стала его первой в сезоне. Ассистировал Маззину еще один защитник Алекс Мартинес. Наш нападающий Илья Ковальчук с 14 (5+9) очками лидирует в списке бомбардиров команды, и в игре с «Миннесотой» он не набрал очки впервые за четыре матча. В лазарете находятся основной вратарь Джонатан Квик, защитник Поль Ладу, нападающий Джонни Бродзински.

    «Лос-Анджелес» — абсолютно худшая команда НХЛ по результативности в атаке. В среднем «Кингз» забрасывают лишь 2,2 шайбы за матч, и не спасает даже Илья Ковальчук с Анже Копитаром. Оборона, в целом, также не блещет, и лишь по игре в меньшинстве «Короли» рядом с топ-10 — 81,8% надежности.

    «Калгари»

    В прошлом матче «Калгари» на выезде уступил «Анахайму» (2:3), прервав серию из четырех побед подряд. Она же пока что помогает «Флэймз» держаться на втором месте в Тихоокеанском дивизионе, уступая только «Ванкуверу».

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    Нападающий Мэтт Ткачук в игре с «Анахаймом» забросил свою 7-ю шайбу в сезоне и набрал 19-е очко, поравнявшись с Джонни Гудро в списке лучших бомбардиров клуба, где также нужно выделить Шона Монахэна, Элиаса Линдхольма и защитника Марка Джиордано. Еще один гол в матче на счету форварда четвертой тройки Марка Янковски (первый в сезоне). В лазарете находится не основной нападающий Диллон Дубе.

    В отличие от «Лос-Анджелеса», сильнейшей стороной в игре «Калгари» является как раз линия нападения — в среднем 3,38 шайб за матч и 8-й показатель во всей НХЛ, что для такой команды является отличным результатом. Но в остальном «Флэймз» совсем не блещут.

    Прогноз

    Обе команды проиграли в предыдущих матчах, но «Калгари» располагает более мощной линией атаки, что должно помочь «Флэймз» взять победу над кризисным «Лос-Анджелесом». Прогнозируем победу «Калгари» в матче с коэффициентом 1,99. 0

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    Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Калгари». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 11 ноября 2018 года «Лос-Анджелес Кингз» примет «Калгари Флэймз». Начало матча — 06:00 мск.
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