«Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 ноября 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» примет «Коламбус Блу Джекетс». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Коламбус».

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на своей площадке одержал победу над принципиальным соперником и одним из главных конкурентов в дивизионе «Питтсбургом» (2:1). Она стала второй подряд для «Кэпиталз» после двух кряду поражений. Сейчас «Столичные» вышли на второе место в Столичном дивизионе, опередив «Пингвинз».

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В игре против «Питтсбурга» едва ли не лучший матч в сезоне выдал вратарь Брэйден Холтби, отразив 41 из 42 бросков в створ. По голу себе в актив записали лучший снайпер команды россиянин Александр Овечкин и Ти Джей Оши. Две результативные передачи отдал защитник Джон Карлссон, не ушел без очков и лучший бомбардир «Кэпиталз» россиянин Евгений Кузнецов, а вот российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, но блокировал шесть бросков.

На данный момент у «Вашингтона» абсолютно лучшая атака в НХЛ — в среднем 3,64 заброшенные шайбы за матч и 34% реализации большинства. Однако в обороне «Кэпиталз» одни из худших в Лиге.

«Коламбус»

В прошлом матче «Коламбус» дома разобрался с «Далласом» (4:1), прервав серию из двух подряд поражений и поднявшись на третье место в Столичном дивизионе, потеснив вниз «Питтсбург». Теперь у «Блу Джекетс» поровну очков с «Вашингтоном», но на один сыгранный матч больше.

В матче против «Далласа» отлично проявил себя российский вратарь Сергей Бобровский, отразив 27 из 28 бросков. Наконец-то прервал серию из четырех матчей без очков лучший бомбардир команды Артемий Панарин, отдав результативную передачу, но шайбы россиянин не забрасывает уже пять игр кряду.

В целом в игре со «Старз» нужно отметить вторую пятерку «Коламбуса», которая провела три шайбы из четырех — защитник Райан Мюррей забросил свою первую шайбу в сезоне, защитник Маркус Нутиваара лишь вторую, еще один гол у форварда Ника Фолиньо. Также отметим результативный бросок нападающего Энтони Даклера.

«Коламбус» показывает очень посредственные статистические результаты, а особенно плохо выглядит игра в большинстве — всего 11,9% реализации и предпоследнее место в лиге. Единственный показатель приближающийся к топ-10 — это игра атаке со средней результативностью 3,33 шайбы за матч.

Прогноз

Несмотря на результативную игру в атаке и «Вашингтона» и «Коламбуса», в целом это достаточно вязкие команды. Кроме того, в последних четырех матчах с участием «Блу Джекетс» ни разу не было заброшено больше пяти голов. Так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,06. 0