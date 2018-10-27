«Металлург» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 октября 2018 года магнитогорский «Металлург» примет московское «Динамо». Начало матча — 15:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Динамо Москва».

«Металлург»

В прошлом поединке «Металлург» на выезде уступил «Автомобилисту» (3:5), потерпев свое второе поражение подряд и пятое в последних семи матчах. На данный момент «Магнитка» опустилась на 5-е место в Восточной конференции, и рискует упасть еще ниже, так как «Барыс» и «Торпедо» по потерянным очкам уже опережают магнитогорцев.

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В очередной раз отмечаем слабую игру вратарской линии. Если в предыдущем поединке молодого Артема Загидулина заменил Василий Кошечкин, то в игре с «Автомобилистом» уже Кошечкина после первого периода и трех пропущенных шайб менял Загидулин. Среди полевых игроков следует отметить третью тройку атаки — Ник Шор и Андрей Чибисов заработали по голу и передаче, ассистентский дубль на счету Павла Варфоломеева.

В плане статистики результаты «Металлурга» находится в районе 10-го места. Разве что в меньшинстве магнитогорцы выглядят чуть получше — 84,4% надежности и 7-й результат.

«Динамо»

В прошлом поединке «Динамо» на выезде разбило «Сочи» (5:1), прервав серию из двух поражений подряд. Но, в общем, в последних шести матчах бело-голубые выиграли лишь дважды. «Динамо» никак не может найти свою игру, хотя от зоны плей-офф их отделяет всего одна победа.

Героем поединка с «Сочи» стал форвард Дмитрий Кагарлицкий, оформивший дубль, гол+пас на счету Микса Индрашиса, а также прекрасный поединок провел вратарь Иван Бочаров, отразивший 31 из 32 бросков по воротам. В списке травмированных «Динамо» два форварда — ветеран Максим Афиногенов и Владислав Ефремов.

Главное достоинства московского «Динамо» — это игра в большинстве. Бело-голубые реализуют 29,6% попыток в численном преимуществе, что является абсолютно лучшим результатом в Лиге. Но при этом в равных составах показатели забитых/пропущенных в районе середине второго десятка, а меньшинство и вовсе абсолютно худшее в лиге — всего 66,7% надежности.

Прогноз

В последних поединках соперники играют вполне результативно. Тем более, и у «Магнитки» и у «Динамо» есть проблемы с надежностью вратарей. Можно попробовать прогноз на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,79. 0