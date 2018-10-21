«Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Сент-Луис».

«Торонто»

В прошлом матче «Торонто» дома всухую уступил «Питтсбургу» (0:3), прервав серию из пяти побед подряд и потерпев свое второе поражение в восьми поединках со старта регулярного чемпионата.

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Безусловный лидер команды — нападающий Остон Мэттьюз, набравший уже 16 очков и забросивший 10 шайб. За ним следуют Митч Марнер, Джон Таварес и защитник Морган Райли. Также можно выделить нашего защитника Никиту Зайцева, который проводит на льду больше всего времени.

Российский защитник Игорь Ожиганов очков пока не набирал. В списке травмированных «Торонто» нападающий Натан Хортон, под вопросом участие основного вратаря Фредерика Андерсена, не сыграет в поединке форвард Уильям Нюландер.

«Торонто» — абсолютный лидер НХЛ по результативности атаки. В среднем за игру команда забрасывает 4,12 шайбы и реализует 45% большинства! Единственное слабое место — вратари и оборона. В среднем за матч «Лифс» пропускают 3,25 шайб (20-й результат).

«Сент-Луис»

В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде уступил «Монреалю» (2:3), проиграв свой третий матч подряд и пятый в шести стартовых поединках сезона. Впереди у «Блюз» еще две игры на выезде, после чего появится шанс исправить турнирное положение в семи домашних играх подряд.

Среди лидеров команды, таких как Брэйден Шенн, Давид Перрон, Райан О’Райлли и Александр Стин важно выделить и нашего форварда Владимира Тарасенко, у которого уже 5 (2+3) очков в шести матчах.

Форвард Иван Барбашев отметился двумя ассистами в шести матчах. В лазарете «Сент-Луиса» пребывают защитник Карл Гунарссон, нападающие Робби Фаббри и Оскар Сундквист, под вопросом участие защитника Тайлера Бертуцци, по-прежнему вне игры из-за сотрясения российский форвард Никита Сошников.

Единственный показатель, по которому «Сент-Луис» входит в топ-10, это игра в большинстве — 32,1% реализации (6-й результат). Но меньшинство заметно хуже, а по забитым и пропущенным шайбам «Блюз» плетутся в третьем десятке, пропуская особенно много — в среднем 3,83 шайбы за матч (4-е место с конца).

Прогноз

«Сент-Луис» всегда славился своей обороной, и хотя результаты команды далеки от прошлых заслуг, в двух последних поединках «Блюз» не пропускают больше трех шайб. В тоже время, «Торонто» не забросил ни одного гола в игре с «Питтсбургом». Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,24. 0