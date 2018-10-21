ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан ИбрагимовичЗлатан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всех «Торонто» — «Питтсбург»НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и Макдэвида Арсен ВенгерКуда податься Арсену Венгеру: «Реал», «Бавария» или «МЮ»?
  • 15:18
    • «Спартак» уволил главного тренера
  • 14:03
    • Суд отказался освободить Александра Кокорина из-под ареста
  • 12:52
    • Кирилла Кокорина оставили в СИЗО
  • 11:20
    • Суд отказался освободить Мамаева из-под стражи
  • 11:10
    • «Металлург» расторг контракт с канадским форвардом
  • 09:35
    • Агент Смолова три раза контактировал с «Манчестер Юнайтед»
  • 08:31
    • 26 очков Джеймса не спасли «Лейкерс» от поражения в Портленде
    Все новости спорта

    «Сент-Луис» попробует сдержать атаку «Торонто» и Остона Мэттьюза

    «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 21 октября 2018 года

    НХЛ Сент-Луис Блюз Торонто Мэйпл Лифс
    Прогноз на «Торонто» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Торонто» — «Сент-Луис».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Торонто»

    В прошлом матче «Торонто» дома всухую уступил «Питтсбургу» (0:3), прервав серию из пяти побед подряд и потерпев свое второе поражение в восьми поединках со старта регулярного чемпионата.

    Все прогнозы на НХЛ

    Безусловный лидер команды — нападающий Остон Мэттьюз, набравший уже 16 очков и забросивший 10 шайб. За ним следуют Митч Марнер, Джон Таварес и защитник Морган Райли. Также можно выделить нашего защитника Никиту Зайцева, который проводит на льду больше всего времени.

    Российский защитник Игорь Ожиганов очков пока не набирал. В списке травмированных «Торонто» нападающий Натан Хортон, под вопросом участие основного вратаря Фредерика Андерсена, не сыграет в поединке форвард Уильям Нюландер.

    «Торонто» — абсолютный лидер НХЛ по результативности атаки. В среднем за игру команда забрасывает 4,12 шайбы и реализует 45% большинства! Единственное слабое место — вратари и оборона. В среднем за матч «Лифс» пропускают 3,25 шайб (20-й результат).

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» на выезде уступил «Монреалю» (2:3), проиграв свой третий матч подряд и пятый в шести стартовых поединках сезона. Впереди у «Блюз» еще две игры на выезде, после чего появится шанс исправить турнирное положение в семи домашних играх подряд.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Среди лидеров команды, таких как Брэйден Шенн, Давид Перрон, Райан О’Райлли и Александр Стин важно выделить и нашего форварда Владимира Тарасенко, у которого уже 5 (2+3) очков в шести матчах.

    Форвард Иван Барбашев отметился двумя ассистами в шести матчах. В лазарете «Сент-Луиса» пребывают защитник Карл Гунарссон, нападающие Робби Фаббри и Оскар Сундквист, под вопросом участие защитника Тайлера Бертуцци, по-прежнему вне игры из-за сотрясения российский форвард Никита Сошников.

    Единственный показатель, по которому «Сент-Луис» входит в топ-10, это игра в большинстве — 32,1% реализации (6-й результат). Но меньшинство заметно хуже, а по забитым и пропущенным шайбам «Блюз» плетутся в третьем десятке, пропуская особенно много — в среднем 3,83 шайбы за матч (4-е место с конца).

    Прогноз

    «Сент-Луис» всегда славился своей обороной, и хотя результаты команды далеки от прошлых заслуг, в двух последних поединках «Блюз» не пропускают больше трех шайб. В тоже время, «Торонто» не забросил ни одного гола в игре с «Питтсбургом». Можно рискнуть с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,24. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    4.65
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Анжи — ЦСКА
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Сегодня в 20:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фортуна
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лион — Ним
  • Сегодня в 21:45
    •  3.72
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Флорида
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Енисей
  • Завтра в 11:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дэниэль Старридж
  • Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?
    • Вчера в 15:36     Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • Вчера в 02:13     Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Торонто» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 21 октября 2018 года «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 02:00 мск.
    Тоже интересно
    Дэниэль Старридж Футбол Десять сюрпризов АПЛ. Кто приятно удивил на старте сезона?Девять футболистов и одна команда Вчера в 15:360
  • 08:18
    • Футбольный агент сообщил о введении нового лимита в 2020 году
  • 15:30
    • «Молодежка» «Ростова» в гостях обыграла «Локомотив»
  • 13:51
    • Италия и Сербия сыграют в финале женского ЧМ по волейболу
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» победил «Салават Юлаев», СКА справился с московским «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 октября Вчера в 22:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Не повторит ли ЦСКА ошибок «Зенита»?
  • 4.65
    •
  • 13:35
    • «Ливерпуль» зимой готов продать своего форварда
  • 13:20
    • ЦСКА одолел «Анжи» в молодежном первенстве
  • 13:07
    • Лучший снайпер чешской Экстралиги стал игроком «Магнитки»
    Мохамед Салах Футбол «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября«Красные» потеряли сразу четырех футболистов Вчера в 12:200
  • 13:02
    • Семак продолжает рассчитывать на Кокорина
  • 09:52
    • Головин рассказал о нелюбви к русским за рубежом
  • 00:15
    • Бензема обвиняют в причастности к попытке похищения человека
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие